Il vippone svela una verità choc al Grande Fratello Vip: tutti meravigliati

Siamo alle ultime battute di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip. Poco più di due settimane e scopriremo finalmente chi è il vincitore di questo lunghissimo reality show.

La tensioni si sente ed è percepibile anche dagli scontri che avvengono in ogni puntata. Le fazioni sono evidenti e tanti concorrenti farebbero di tutto per raggiungere la finale e vincere.

Un vippone, però, sta pensando ad altro. Lui sa tutto e svela una verità choc dopo la puntata del Grande Fratello Vip.

Scopriamo cosa sta accadendo

Verità choc al Grande Fratello Vip: Alessandro Basciano svela tutto

Dovete sapere che durante la puntata di lunedì 21 febbraio è avvenuto qualcosa che ha creato molto disagio in Casa. Nathalie Caldonazzo ha detto una frase nei confronti delle sorelle Selassiè, ma la regia ha censurato tutto.

Durante la settimana, alcuni gieffini hanno affrontato l’argomento, ma non è stato possibile scoprire cosa ha detto la Caldonazzo, perché la produzione non ha voluto.

La puntata di giovedì, però, ci ha portato ad alcuni dettagli succulenti. Nathalie ha offeso Jessica e Lulù con frasi razziste. A rivelare ciò sono la maggiore delle Princesse e Sophie Codegoni durante le nomination.

Ma un vippone ha sentito tutto quello che ha detto la showgirl e si tratta proprio di Alessandro Basciano.

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha sentito la frase di Nathalie ed è stato proprio lui a riferirlo alla Casa. Ha però deciso di non rivelare le parole specifiche per tutelare la gieffina.

Rivela ciò all’amico Antonio Medugno con queste parole: “Anto, quelle parole le ha dette e ho sentito tuto benissimo. Ti dico anche i contesti. La cosa delle zingare era ‘Sono due zingare protetta dagli zingari’. Io l’ho riportato alla mia fidanzata e basta. Poi ovvio che Sophie l’ha detto alle sue amiche, ma non sono stato io a farlo“.

“Poi non mi sono sentito troppo in colpa, perché un’altra frase sugli zingari l’aveva già detta nella scorsa puntata” rivela il gieffino svelando la verità choc e continua: “Per quanto riguarda la frase sui ‘N’ è un altro discorso, perché in quel contesto si è auto offesa. Ha detto ‘E’ come se io mi facessi puntini, puntini, puntini da dieci N’ “.

Alessandro non ha svelato tutto in puntata, perché non voleva ridire quelle frasi razziste, ma anche per il fatto che ha capito come è realmente Nathalie e ha preferito tutelarla.

“Se volevo fare caos nominavo Nathalie e dicevo precisamente tutte le frasi che ho sentito nel dettaglio” dice il bel Basciano e spiega: “Però non volevo alzare un polverone. Non era mia intenzione metterla nei casini e creare problemi. Io le ho detto che le voglio bene e so che non sparla di me e che tra noi c’è un bel rapporto“.

Se invece la produzione dovesse chiedergli di dirgli cosa ha detto la showgirl, allora Alessandro svelerebbe la verità choc: “Basta che non mi fanno passare per quello che riporta cose false, le cose sono state quelle chiare e tonde. Poi che io in diretta per tutelare Nathalie abbia deviato e fatto il finto tonto è un’altra storia“.

Il bel Basciano ha preferito coprire Nathalie Caldonazzo piuttosto che mandarla alla gogna. La showgirl ha capito di aver sbagliato e si è più volte scusata per le sue parole con le due Princesse. Inoltre, ha capito che non ha usato assolutamente delle parole consone ad una prima serata e ha anche paura che possano squalificarla.

La showgirl ha capito il suo errore e Alessandro ha preferito non rivelare la verità choc al Grande Fratello Vip. Tattica o scelta umana?