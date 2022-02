GF Vip: Nathaly Caldonazzo suqalificata? Salta fuori la verità nella notte

Al GF Vip Nathaly Caldonazzo rischia la squalifica? Dopo la diretta, salta fuori tutta la verità su quello che è successo negli scorsi giorni.

Il pubblico del GF Vip che segue tutti i giorni la diretta su Mediaset Extra sa bene che Nathaly Caldonazzo ha pronunciato una forte frase nei confronti di Lulù Selassiè, ma non sa che cosa ha detto nello specifico in quanto la regia ha abbassato l’audio ed il tutto è rimasto avvolto nel mistero.

Quel che è certo è che quanto pronunciato è molto grave e potrebbe costarle la squalifica. A dirlo è stato la diretta interessata che in più occasioni ha ammesso di sperare che quello che ha detto non venga fuori, altrimenti potrebbe rovinare ogni cosa. Nonostante ciò il conduttore non ha trattato l’argomento durante il corso della diretta di ieri sera su canale 5 e dopo la fine del collegamento è saltata fuori tutta la verità durante un confronto tra Nathaly Caldonazzo e Antonio Medugno che si sono lasciati andare a confessioni notturne riguardo quello che potrebbe succedere.

Nathaly Caldonazzo vuota il sacco dopo la diretta al GF Vip

Nathaly Caldonazzo, dopo la diretta con Alfonso Signorini su canale 5 al Grande Fratello Vip, ha ammesso senza troppi giri di parole, mentre cenava in compagnia di Antonio Medugno, di aver paura di andare incontro alla squalifica durante la diretta di lunedì prossimo in quanto il tutto potrebbe venire a galla.

Il suo compagno di viaggio però ha provato a tranquillizzarla affermando che il padrone di casa, che ieri ha scoperto la verità su Alex Belli, non gli ha dato la sensazione di voler tirare in ballo l’argomento ed anche lei ha avuto la stessa sensazione ma non ha potuto fare a meno di provare una sensazione di preoccupazione a tal riguardo. Così Antonio, come potete vedere dal video incorporato poco più in basso, le ha suggerito di parlarne con gli autori in confessionale. In modo tale da potersi levare ogni singolo dubbio riguardo a quello che potrebbe succedere, o non potrebbe succedere, durante la diretta prevista per lunedì prossimo.

La decisione di Nathaly Caldonazzo probabilmente seguirà il consiglio del suo giovane compagno di viaggio, ma il pubblico è più curioso che mai di scoprire che cosa ha detto di cosa grave che la tormenta da giorni.

NATHALY CONFESSA 🔴 N: lunedì usciamo

A: no uno

N: e se poi fanno vedere quella cosa, magari io la squalifica e tu esci

—————

A: esco e poi se fanno vedere la tua roba può essere che…anche se Alfonso

N: sembra che lui non voglia (farla uscire)#GFVIP #jerù pic.twitter.com/iywUGxUg28 — spiando👁 (@spi4ndo) February 25, 2022

Nathaly Caldonazzo sarà squalificata al GF Vip? Sembrerebbe proprio di no, altrimenti l’argomento sarebbe stato trattato già ieri sera e non rimandato.