Regina Elisabetta, notizie preoccupanti. Il Regno Unito trema, manca poco

I problemi di salute della Regina Elisabetta gettano il Regno Unito nel panico e costringono la Royal Family a prendere una drastica decisione

La Regina Elisabetta è pronta a festeggiare il Giubileo di Platino. L’anziana sovrana è da settant’anni sul trono britannico e le celebrazioni sono già iniziate. La festa in presenza del popolo è prevista per il mese di giugno, per ragioni legate al clima londinese, particolarmente ostile nel corso dei mesi invernali. Ultimamente Sua Maestà ha fatto preoccupare i suoi familiari a causa delle sue condizioni di salute.

Lo scorso ottobre, Elisabetta II ha passato alcuni giorni in ospedale. I medici le hanno consigliato di evitare le uscite più stancanti e Queen Elizabeth ha obbedito, a differenza di quanto successo più volte in passato. La regina ha partecipato ad alcuni eventi da remoto ed ha festeggiato il Natale nella tenuta di Sandringham, in compagnia dei parenti più stretti.

Ma come sta la Regina Elisabetta? Secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Gran Bretagna, la consorte del defunto Filippo avrebbe dei problemi al cuore e potrebbe costringere la Royal Family a sostituirla nel caso in cui le sue condizioni dovessero peggiorare. Qual è il protocollo in questo caso? Scopriamo insieme tutti i dettagli: chi potrebbe sostituire Elisabetta II?

Cosa succede in caso di grave malattia della Regina Elisabetta? Il protocollo

L’età avanzata di Elisabetta II ed i recenti problemi di salute hanno fatto scattare l’allarme all’interno della Royal Family. Cosa succede se la regina non può presenziare ad un evento? Qual è il protocollo in caso di grave malattia della Regina Elisabetta? Il protocollo reale è molto rigido e prevede l’avvicendamento con due o più Consiglieri di Stato. I funzionari attivi sono quattro: Harry, il Principe Andrea, il Principe Carlo e William.

Il problema è che nessuno di questi quattro membri della Royal Family potrebbe adempiere al compito qualora la situazione dovesse degenerare nelle prossime ore: Harry ha ormai rinunciato ai titoli nobiliari, Carlo ha il Covid, William è occupato in un viaggio negli Emirati Arabi Uniti ed il Principe Andrea è stato coinvolto in uno scandalo legale e non potrebbe accettare l’incarico.

La situazione è molto delicata anche se da Buckingham Palace non sono arrivate conferme su una positività al coronavirus da parte dell’anziana sovrana. La notizia era stata data da alcuni siti britannici ma pare che i problemi di salute di Elisabetta II siano altri. Le sue condizioni preoccupano parenti e sudditi e non avere un funzionario pronto a sostituirla è un ulteriore motivo di ansia per tutti.