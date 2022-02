Delia Duran colta alla sprovvista sbugiarda Alex Belli: la verità viene a galla

Delia Duran, colta alla sprovvista da Alfonso Signorini in diretta al Grande Fratello Vip, ha sbugiardato suo marito Alex Belli.

Delia Duran, nonostante sia entrata in un secondo momento rispetto ai suoi compagni di viaggio, è stata ed è senza dubbio una delle protagoniste indiscusse di questa sesta edizione del GF Vip grazie al triangolo amoroso che l’ha vista coinvolta insieme ad Alex Belli e Soleil Sorge.

Questa sera la sua presenza è rimasta un po’ in sordina fin quando Alfonso Signorini non le ha spiegato che questa sera suo marito era assente in studio in quanto voleva staccarsi un po’ e prendere una boccata d’aria. Per questo motivo avrebbe lasciato l’Italia e si sarebbe concesso una vacanza del deserto, postando il tutto poi sui social.

Non appena ha avuto modo di vedere il tutto, però, Delia Duran ha sbugiardato Alex Belli insinuando il dubbio sui suoi gesti.

Alex Belli ha mentito sui social? Delia Duran insinua il dubbio

Alex Belli ha confidato che ha voluto lasciare l’Italia per staccare un po’ la spina dal triangolo amoroso che lo ha visto protagonista in questi mesi al Grande Fratello Vip e che Alfonso Signorini ci ha tenuto a precisare che è stato alimentato anche da lui stesso nonostante ora voglia prenderne le distanze.

Per questo motivo il padrone di casa ha voluto mostrare alla sua concorrente che cosa sta succedendo e non appena lei ha visto il video ha storto un po’ il naso affermando che a suo dire il video non le sembra affatto nuovo ma uno che hanno girato qualche tempo fa in un loro vecchio viaggio.

Delia Duran ha sbugiardato Alex Belli durante il corso della diretta del Grande Fratello vip? La bella modella ha insinuato il dubbio nei fedeli telespettatori di canale 5, ma anche nel conduttore stesso, che poco prima ha assistito allo sfogo di Sonia Bruganelli, ha replicato al tutto in maniera ironica ma al tempo stesso come soltanto lui sa fare: “Ma quindi sta a Milano?” ha chiesto, convinto fino a poco tempo fa che l’ex stella di Centovetrine avesse lasciato il bel paese ma sembrerebbe che la realtà sia ben diversa da quanto appare sui social.