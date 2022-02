Oroscopo 25 febbraio 2022: ripresa per la Vergine, brutta storia per i Pesci

Siete pronti per scoprire le ultime novità dal cielo? L’Universo è pieno di misteri, ma noi siamo pronti con l’Oroscopo di oggi per cogliere tutti i segnali e cercare di capire come possiamo agire nel migliore dei modi. Tra i transiti più attesi arriva proprio la Quadratura Mercurio-Urano! Analizziamo per bene il cielo, considerando anche la settimana.

E’ bene fare un piccolo ripasso, perché tra gli Aspetti dei Pianeti, cioè i posizionamenti ci sono diversi cambiamenti. Intanto la settimana è stata contraddistinta da ben tre Sestili. Si tratta di Giove-Urano, Marte-Nettuno e Venere-Nettuno. L’azione è stata la vera protagonista dell’Oroscopo dei giorni scorsi, ma oggi con l’arrivo della Quadratura le cose si complicano. Il motivo? Torna il passato!

Tra i misteri del firmamento, non possiamo non passare almeno dieci minuti della nostra giornata ad osservare il cielo. Che sia di giorno con le nuvole o di notte con le costellazioni luminose, non importa. Ciò che conta è perdersi ogni tanto in questa meraviglia chiamata cielo, tanto infinita, quanto posto che ci rende tutti uguali. D’altronde, siamo tutti sotto lo stesso cielo! Ecco le novità dell’Oroscopo di oggi.

Così, parleremo di Sestili e Quadratura, due Aspetti dei Pianeti, cioè posizionamenti particolari. I primi hanno a che fare con il numero 6. Gli Astri in questione sono stati distanti tra loro di 60° con un cielo diviso in 6 parti da altrettanti gradi. Il secondo, ha a che fare con il numero 4, che invece pone i pianeti alla distanza di 40° in un cielo suddiviso in 4 parti con i gradi tipici di questo transito.

Cos’è accaduto? Giove-Urano ha portato le Case Celesti a seguire il proprio destino, mettendosi in gioco, sperimentando soprattutto la fantasia. Ed è stato poi con Marte-Nettuno che l’improvvisazione si è unita a questo quadro astrologico, ponendo i segni con l’intensità del pianeta rosso e la libertà di pensiero di Nettuno, nella condizione di combattere per raggiungere i loro sogni.

Con Venere-Nettuno questa tensione si è in parte addolcita, avvicinando i protagonisti dello Zodiaco al dialogo. Infine, grazie alla Quadratura accade che il passato fa il suo ritorno nel presente in modo malinconico. Si inizieranno ad apprezzare le condizioni di una volta, con l’intenzione di orientare al meglio il presente.

Pensare fa bene, ma agire con leggerezza e senza sicurezza no. Bisogna porre un freno ad azioni inutili, e ponderare per bene le decisioni. Per i segni fortunati la malinconia porterà nuove visioni, per gli sfortunati un po’ di difficoltà.

Oroscopo: rinascita per la Vergine, che cielo!

Pragmatici, sicuri e trasversali, sono queste le caratteristiche che animano il trio dell’Oroscopo di oggi: Vergine, Scorpione e Gemelli. Segni di terra, acqua e aria. Voi sarete in grado di tenere a bada la tristezza, anzi riuscirete a dimostrare il meglio delle vostre capacità. Ce la farete, ma dovrete mantenere salda la vostra attenzione. Se sei della Bilancia sei al quarto posto e dei approfondire il tuo quadro astrologico.

Iniziamo dalla Vergine, pronta a mangiarsi il mondo! Dopo un periodo di stanchezza, sei tornata in auge. Al lavoro sarai carica, ma non dimenticare i tuoi obiettivi. Mentre i transiti favoriscono l’amore, specialmente nei rapporti di coppia. Ti mancherà passare del tempo con la persona amata, e ci riuscirai senza problemi. Consigli: approfitta della condizione favorevole al dialogo per dire cosa non ti sta bene e chiarire, il passato tornerà per te come un fulmine a ciel sereno.

Passiamo allo Scorpione, l’enigmatico dello Zodiaco. La fase di nervosismo sta passando, perché hai i nervi saldi e sarai sicurissimo delle tue capacità, le quali non ti sono mai mancate, ma la perdita di energie ha condizionato il tuo mood da duro. Al lavoro mantieniti attivo, mentre in amore goditi la felicità che hai. Consigli: il passato può tornare, e questo ti influenzerà molto, prendilo come spunto per crescere.

Che dire dei Gemelli? Trasversali quanto lunatici, siete sulla giusta direzione per raggiungere i vostri sogni. In ambito professionale arriveranno delle novità molto attese, sappiate cogliere il meglio dalle news, soprattutto diventando pratici e meno filosofici. In amore è il momento per iniziare una nuova relazione, siete pronti! Consigli: lasciatevi andare ai sentimenti positivi, e siate proattivi, senza farvi scoraggiare da difficoltà vecchie.

Fine dei giochi per i Pesci, e non solo per loro!

Niente di bello per questi tre: Pesci, Toro e Leone. La vostra energia è sul punto di scoppiare, ma per ognuno di voi avverrà in modo diverso. Acqua, terra e fuoco sono i vostri elementi, usateli meglio. Ci sarà chi vorrà fare tutto di fretta, altri che invece temporeggeranno troppo, ma anche chi di controllo non ne vuole sapere. Cercate di mantenere il focus sui vostri progetti. Se sei del Capricorno sei il quarto e dovresti approfondire il tuo quadro astrologico.

Iniziamo dai Pesci che si sono persi nel loro stesso acquario. Arriveranno delle novità sul lavoro, ma dovrete ponderare bene le scelte, perché questo cielo vi influenza molto, e i risultati potrebbero essere spiacevoli. Mentre in amore non siate impulsivi, lo sapete che siete in grado di scatenare uno tsunami, mantenete la calma. Consigli: il passato sarà meno incisivo per voi, quindi approfittate per superare le difficoltà del momento.

Passiamo al Toro che invece di agire, si nasconde dietro la proprie insicurezze. Nel tuo caso devi assumerti la tue responsabilità, basta temporeggiare, altrimenti perderai delle ottime occasioni sia in amore, che nel mondo del lavoro. Hai un sogno? Vai, raggiungilo! Se non riesci non importa, l’importante è averci provato. Consigli: i transiti porteranno eventi del passato nel tuo presente, a maggior ragione, non spaventarti.

Infine, ma non meno importante, c’è il segno del Leone. Il Re dello Zodiaco perde terreno, e il motivo lo sappiamo tutti qual è: l’impulsività regna sovrana! Essere decisi va bene, ma tu proprio alterni fasi di totale insicurezza con crisi personali, ad un ego che nessuno riesce a smontare. In amore non perderti in futilità e questioni superficiali, mentre al lavoro non essere affrettato, potresti pentirtene. Consigli: il passato e la malinconia arrivano, sfrutta questa fase per dare il massimo e non abbatterti.