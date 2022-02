Bentornati al consueto appuntamento dell’Oroscopo cari amici di Instanews. Oggi il cielo ha soltanto una parola: Sestile! Sapete di cosa si tratta? Ve lo spiego, perché nel corso della settimana ne abbiamo avuti ben due, e nella giornata ne arriverà un terzo. Capiamo cosa significa, e soprattutto come affronteranno tutto i segni fortunati e i malcapitati.

Gli enigmi dell’Universo spaventano quanto affascinano, e noi siamo qui per scoprire qualcosa di più. Osservare il cielo e vedere la piccolezza dell’essere umano, rispetto a tutto il firmamento, sconvolge, ma c’è sempre una ragione per tutto. Oggi, troveremo il perché di questo periodo un po’ ballerino. A volte in balia del destino, altre diretto alla rivoluzione. Parleremo del mese di febbraio, e analizzeremo i tre moti. Si tratta di tre Sestili: Giove-Urano, Marte-Nettuno e Venere-Nettuno!

Cerchiamo di capire cosa vuole dirci il cielo e quali segnali sono davvero così importanti. L’Universo è ricco di misteri, ma possiamo svelarne qualcuno, partendo proprio dalla nostra spiritualità. Tra verità e Astri in movimento, non possiamo non parlare di un Aspetto dei Pianeti così importante, il Sestile.

Con il Sestile si fa riferimento ad un posizionamento astrale in particolare. E’ come se la porzione di cielo che ci interessa fosse divisa in sei parti da 60°, e i pianeti distano alla stessa distanza. In questo modo deve essere chiara una cosa: la situazione è favorevole al dialogo, ma è chiaro che ogni Astro ha le sue caratteristiche.

Nei giorni passati abbiamo assistito al Sestile Giove-Urano, il quale ha portato i segni a fidarsi del destino. Perché la forza di Giove con lo spirito della rivoluzione di Urano hanno finito per consolidare quello che sarebbe accaduto nel mese di febbraio. Se gennaio è stato all’insegna della riflessione, adesso occorre agire.

Poi è entrato in gioco il Sestile Marte-Nettuno, il quale ha generato tanta energia, ma diretta alla preservazione dei propri ideali. Questo perché occorre abbracciare il destino con energia, ma bisogna farlo con calma in certi casi.

Ecco perché il Sestile Venere-Nettuno, un quadro astrale che addolcisce il cielo, favorisce al tempo stesso concretezza, affidabilità e voglia di sognare. Sembrerà un controsenso, ma per aspirare alla realizzazione dei propri obiettivi, bisogna iniziare a farlo sognando.

Oroscopo: che giornata per l’Aquario, e non solo!

Iniziamo da un trio che è un vero brio: Aquario, Ariete e Sagittario! Sono o no tre folli sul podio? Energici come i loro elementi, rispettivamente aria, fuoco e ancora fuoco, sono pronti a mangiarsi il mondo. Favorevoli all’azione e al sogno, sono i migliori in questo campo, vediamo come canalizzeranno le loro energie. Se sei dello Scorpione sei il quarto e devi approfondire il tuo quadro astrologico.

Iniziamo dall’Aquario, il ribelle e rivoluzionario per eccellenza! Come non puoi essere al top con questo cielo? Sei il segno che non ha paura di mostrarsi così per com’è, folle e sognatore. Amore e lavoro si mischiano, perché la rivoluzione e il cambiamento in senso dolce, avverrà verso un collega o amico che adesso risulterà diverso ai tuoi occhi. Consigli: chiarisci i tuoi sentimenti, se sei libero, buttati e non avere rimpianti

Passiamo all’Ariete, il guerriero che nessuno può placare. C’è un cambiamento? Cogli la sfida al volo, e il cielo ti permette di metterti in gioco al 100%. Sei al top perché proprio oggi imparerai qualcosa di nuovo. In amore o al lavoro, sarai sorpreso da un evento che coinvolge le sfere della tua quotidianità. Consigli: non arrabbiarti, reagisci positivamente.

Che dire del Sagittario? Hai scoccato bene la tua freccia dell’ottimismo, caro arciere. Il cielo ti sorride perché sei un sognatore nato. E’ soprattutto nella relazioni che starai bene, al lavoro tutto ok, ma è con i tuoi cari che vivrai tranquillità. Sei stato taciturno, ma adesso che sei sereno, le cose andranno meglio. Consigli: vivi la giornata, senza rimpianti.

Perde terreno il segno dei Gemelli

Niente di bello per questi tre: Gemelli, Cancro e Bilancia, siete con il morale a terra. Stranamente questo cielo vi colpisce, anche se di solito siete molto bravi a reagire alle innovazioni. La verità è che forse c’è qualche situazione che vi turba, e vorreste trovare un po’ di pace. Aria, acqua e ancora aria sono i vostri elementi, sfruttate la loro energia, vi riprenderete. Se sei del Toro sei il quarto e dovresti approfondire il tuo quadro astrologico.

Iniziamo dai Gemelli, che vi prende? Siete lunatici e favorevoli al cambiamento, cos’è che vi fa stare male? Sarà una situazione che non sapevate di dover affrontare? La verità sta proprio nel fatto che i Sestili favoriscono anche la fuoriuscita di incertezze che non avevate accettato del tutto, ma da oggi non si potrà negare l’evidenza. Amore in stand-by. Consigli: al lavoro mostrati forte e instancabile, ci sono invidie.

Passiamo al Cancro, insicuro e permaloso, oggi peggio deli altri giorni. Anche per te c’è una situazione che ti infastidisce, e forse stai perdendo un po’ la calma. Dovresti rivedere i tuoi obiettivi e priorità, senza dimenticare l’amore del partner. Non solo al lavoro, anche in amore sarai scarico. Consigli: non perdere tempo in chiacchiere, agisci.

Infine, ma non meno importante, abbiamo una Bilancia che ha perso il suo humor. Questo succede soprattutto al lavoro, perché invece di dire di no, hai finito per dire di sì e accettare incombenze che ti hanno stressato. In amore potresti aver trascurato qualcuno. Consigli: sfrutta i transiti a tuo favore, ma devi riprendere aria, altrimenti rischi di stancarti e basta.