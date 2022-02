Oroscopo del 23 febbraio 2022: rinascita per l’Ariete, disfatta per i Gemelli!

Cari amici dell’Oroscopo di Instanews, siete pronti per farvi ammaliare dal cielo di oggi? Il firmamento ha dei grandi piani per i segni zodiacali. L’importante è saper leggere cosa vogliono dirci le stelle, ma non solo. Bisogna anche essere in grado di agire nel modo più opportuno, soprattutto per il mese di febbraio.

Perché diciamo questo? Perché se gennaio è stato all’insegna della riflessione, a febbraio si passa all’azione! Solo che con moti come il Sestile Giove-Urano, la situazione si è ulteriormente complicata, visto che è stato necessario improvvisare. Esatto, quello che trapela dal quadro astrologico è una situazione dove bisogna mettersi in gioco, e non tutti ne sono capaci. Infatti, la situazione diventa più misteriosa, e bisogna vederci chiaro! Il motivo? Mercurio incontra il caotico Nettuno! Quindi, ne abbiamo di cose di cui parlare.

Guardate che spettacolo? L’Universo è un mistero meraviglioso! Ricco di sfaccettature ed enigmi, siamo pronti per scovare le novità degli ultimi moti, specialmente per capire come affrontare il Sestile.

Intanto con Sestile si indica un Aspetto dei Pianeti, cioè un posizionamento che ha a che fare con il numero 6. Il cielo è come se venisse suddiviso in queste sei parti da 60° l’una. Tale condizione viene vissuta rispettivamente da Marte e Nettuno a una distanza di 22° da Capricorno e il Pesci.

Se già nei giorni scorsi con il Sestile Giove-Urano abbiamo avuto a che fare con il potere dell’improvvisazione, infatti la potenza dell’Ametista, la pietra del mese che dona energia psichica, non poteva mancare. I segni continuano a vivere una situazione nella quale tutto sembra un po’ enigmatico, e proprio per questo ci si vuole veder chiaro.

Aumenteranno i nervosismi, o meglio atteggiamenti impulsivi proprio per difendere i propri valori, condizione che non tutti vivranno benissimo. Testimone del fatto che il Capricorno porterà la situazione a suo favore, e adesso vedremo come, mentre i Pesci affonderanno nell’abissi più profondo.

Come affrontare il caos in arrivo? Senza essere troppo frettolosi, e mettendo in campo la creatività, fondamentale per risolvere problemi fastidiosi. Quindi, Marte non sarà troppo esaltato, anche perché arriverà presto Venere ad addolcire tutto.

Come vivranno questa condizione i fortunati? E gli sfortunati?

Oroscopo: un vero successo per l’Ariete!

Abbiamo dei big three da fare invidia! Due segni di fuoco e uno di terra, si tratta di Sagittario, Ariete e Capricorno, che giornata vi aspetta! L’energia non vi mancherà, perché finalmente dopo tanto penare, avete capito come canalizzare al meglio le vostre forze, e statene certi: raggiungerete i vostri sogni! Se sei del Leone sei al quarto posto e dovresti approfondire il tuo quadro astrologico.

Iniziamo proprio dall’Ariete, il guerriero dello Zodiaco. Non è stato un periodo facile, ci saranno altre ricadute, ma ti rialzerai sempre. Sai come affronterai tutto? Sia amore che lavoro, saranno contraddistinti da un vitalità da fare invidia. Avrai delle questioni da risolvere, ma troverai dentro di te la forza giusta per essere un vincente. Consigli: respira a guarda dritto, i suoi sogni sono lì che ti aspettano.

Passiamo al Sagittario, l’arciere dello Zodiaco è sempre più ottimista! Con lo spirito d’avventura, sei certo che niente ti abbatterà. Oggi te ne accadranno, ma contro qualsiasi previsione sarai tranquillo, nonostante le tensioni in amore. Stranamente, riuscirai a volgere il nervosismo in serenità, stessa cosa a lavoro. Consigli: quando puoi trova un attimo per staccare.

Che dire del Capricorno? Un organizzatore nato! La parola del giorno è lavoro, perché metterai tutte le tue forze in quello in cui credi. Quando sei all’opera sei una macchina, niente potrà fermarti, e il cielo favorisce questa tua produttività. In amore tutto bene, soltanto ricorda di non mettere nessuno da parte. Consigli: vivi pienamente la rinascita, te la meriti tanto.

Pessimo tempismo per i Gemelli!

Niente di bello da dire su questi tre: Gemelli, Pesci e Cancro, una vera disfatta! Aria, acqua e ancora acqua sono i vostri elementi. Vi guideranno bene? Si spera di sì, ma la giornata sarà lunga e dura, quindi tenetevi forte perché ne accadranno diverse. La tempistica non vi avvantaggerà, ma ci sono sempre dei buoni consigli in serbo per voi. Se sei della Vergine sei al quarto posto e dovresti approfondire il tuo quadro astrologico.

Iniziamo dai Gemelli, che turbamenti oggi! L’amore oggi è fuori uso, perché vi mancherà la comunicazione con il prossimo. Diciamo che non siete neanche tanto ben disposti, i nervosismi vi accompagneranno in questo periodo. Il sestile non aiuta la vostra capacità di agire e reagire al lavoro. Consigli: non demordete, ma senza dubbio respirate un po’ d’aria fresca, perché manca poco per scoppiare.

Passiamo ai Pesci, il problema come già accennato, è proprio il Sestile. Non sarete in grado di cogliere al meglio le tensioni e vi farete prendere dall’emotività. E’ bellissimo il vostro mondo, ma ascoltate chi vi conosce: non perdete le staffe ci saranno pessime conseguenze! Specialmente sul fronte lavoro, in amore sarete distratti. Consigli: non dimenticate le persone che vi stanno vicine, a volte soffrono ma non lo dicono.

Infine, ma non meno importante, il cielo per il Cancro è decisamente ostile. Il Sestile ti provoca, ma come puoi non reagire? L’unico modo sarebbe quello di rivedere le priorità in amore e al lavoro, ma niente potrà aiutarti a distrarti dalla rabbia. Per cui potresti perdere la ragione per poco. Consigli: dedicati al tuo hobby preferito, passa la giornata con le persone che ami, altrimenti perderai qualcosa di importante.