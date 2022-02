5 incredibili curiosità sulla splendida Margot Robbie

Margot Robbie è una delle attrici più famose del mondo eppure non è ancora stato detto tutto su di lei. Ecco cinque curiosità su di lei e sulla sua vita privata

Margot Robbie è un’attrice nata nel 1990 in Australia. Dopo aver debuttato in patria, ha deciso di trasferirsi negli Stati Uniti d’America, riuscendo ad ottenere in pochissimi anni un notevole successo. Nel 2013 ha recitato in The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese, nel 2016 ha interpretato Elisabetta I in Maria regina di Scozia. Nel 2019 ha recitato in C’era una volta a… Hollywood di Quentin Tarantino.

Nonostante la giovane età, ha già ricevuto diversi premi e riconoscimenti, tra cui due Critics’ Choice Awards, quattro candidature al Golden Globe, cinque agli Screen Actors Guild Awards e cinque al Premio BAFTA. Il quotidiano britannico Times l’ha inserita nel 2017 tra le cento persone più influenti al mondo. All’epoca aveva solo 27 anni ed era già un’attrice di successo.

Il ruolo più conosciuto di Margot è sicuramente quello di Harley Quinn, personaggio della DC Comics che l’attrice australiana ha interpretato in diverse occasioni. Dal 2017 è diventata anche una produttrice. Di lei sono state dette tante cose ma ci sono almeno cinque curiosità su Margot Robbie che non ancora non conosci. Per scoprirle non dovrai fare altro che scorrere il testo, buona lettura.

5 curiosità su Margot Robbie

Ha frequentato il circo: all’età di otto anni Margot è stata iscritta dalla madre ad una scuola di circo dove ha preso il certificato di trapezista. Questa scuola le è servita per interpretare i ruoli fisicamente più impegnativi.

Ha una grande passione per l’hockey : Margot ha giocato ad hockey in una squadra amatoriale in Australia. Nonostante fosse cresciuta in una città di costiera, riuscì a trovare un palaghiaccio ed una squadra con la quale allenarsi. Ha dichiarato di tifare per i Rangers, la squadra della città di New York.

: Margot ha giocato ad hockey in una squadra amatoriale in Australia. Nonostante fosse cresciuta in una città di costiera, riuscì a trovare un palaghiaccio ed una squadra con la quale allenarsi. Ha dichiarato di tifare per i Rangers, la squadra della città di New York. Il tatuaggio preferito di Harley Quinn : Margot ha interpretato il personaggio di Harley Quinn in Suicide Squad e in Birds of Prey. Questo personaggio ha numerosi tatuaggi e Margot ha dichiarato qual è il suo preferito. In Suicide Squad si può facilmente vedere un tatuaggio di un delfino che salta sopra un arcobaleno sull’anca destra del personaggio, è proprio quello il suo tatuaggio preferito. Margot Robbie ha dichiarato che quel tatuaggio ha un significato particolare, sia per sé che per il personaggio che ha interpretato. Ha definito ‘sexy’ il delfino che salta su un arcobaleno.

: Margot ha interpretato il personaggio di Harley Quinn in Suicide Squad e in Birds of Prey. Questo personaggio ha numerosi tatuaggi e Margot ha dichiarato qual è il suo preferito. In Suicide Squad si può facilmente vedere un tatuaggio di un delfino che salta sopra un arcobaleno sull’anca destra del personaggio, è proprio quello il suo tatuaggio preferito. Margot Robbie ha dichiarato che quel tatuaggio ha un significato particolare, sia per sé che per il personaggio che ha interpretato. Ha definito ‘sexy’ il delfino che salta su un arcobaleno. La passione per i tatuaggi: Margot Robbie sa fare anche i tatuaggi e le sue cavie preferite sono i suoi compagni di set. Pare che abbia realizzato più di 50 tatuaggi, riuscendo a convincere addirittura David Ayer, il regista di Suicide Squad. Il suo tatuaggio migliore è quello fatto sulla pelle della collega e amica Cara Delevingne. Le ha tatuato una faccina sorridente sotto l’alluce.

