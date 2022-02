Lulù Selassiè, al Grande Fratello Vip, litiga con Delia Duran: Manuel Bortuzzo guarda tutto da casa e reagisce in diretta così.

Scontro al Grande Fratello Vip tra Lulù Selassiè e Delia Duran. Tutto è accaduto poco prima di cena quando Lulù Selassiè ha avuto il compito di preparare un dolce per lo sponsor. La principessa etiope, con Manila Nazzaro, ha così raggiunto la cucina dove c’era Delia Duran impegnata a prepararsi qualcosa da mangiare. Lulù ha così chiesto a Delia di farle spazio per la preparazione del dolce, ma è scoppiata una lite tra le due.

La richiesta di Lulù non è stata gradita da Delia Duran che ha chiesto alla principessa di aspettare per preparare la torta. I toni, tre le due, sono stati inizialmente tranquilli, ma la discussione è andata avanti portando entrambe ad alzare leggermente il tono della voce. Di fronte alla nuova discussione che ha coinvolto la fidanzata Lulù, Manuel Bortuzzo ha commentato durante una diretta Instagram.

Manuel Bortuzzo assiste alla lite tra Lulù Selassiè e Delia Duran al Grande Fratello Vip e reagisce così

Dopo la richiesta di Lulù Selassiè, Delia Duran ha continuato a preparare da mangiare ignorando la richiesta della principessa etiope. “Ho fame, aspetta. Fammi finire”, afferma Delia che, di fronte all’insistenza di Lulù, perde la pazienza cominciando ad inveire contro la principessa che, tuttavia, mantiene la calma. “Non c’è bisogno di alterarsi”, dice la Selassiè. “Io sono tranquilla sei tu che ti stai agitando”, aggiunge ancora Lulù che non capisce il motivo per cui Delia si sia alterata così tanto.

Delia, però, perde la pazienza convinta che quella di Lulù sia stata una richiesta per sfidarla. La principessa, a questo punto, ha ribattuto così: “Ti ho semplicemente chiesto di liberare la cucina, se voglio mandare una persona a quel paese lo faccio direttamente”.

Nel momento in cui Lulù stava litigando con Delia Duran, Manuel Bortuzzo che è a casa con il covid, stava intrattenendo i propri followers con una diretta Instagram. Con la tv sintonizzata sulla diretta dalla casa del Grande Fratello Vip, dopo aver rassicurato tutti sulle proprie condizioni, Manuel ha ascoltato la discussione tra la fidanzata e Delia e, oltre al sorriso che sfoggia nella foto qui in alto, ha aggiunto: “Brava se devi mandare a quel paese qualcuno fallo! Ma perchè Delia non sta un po’ zitta? Non vedo l’ora che finisca sto cinema”.

Diretta di Manuel (1)

“Non lo sa Lulù che ho avuto il covid ma non deve neanche saperlo, si agiterebbe per niente.

Sto bene, l’importante è quello.

(guardandola) Brava se devi mandare a quel paese qualcuno fallo!”#gfvip #fairylu #luluemanuel pic.twitter.com/ZurEqW9f0I — BL 🧚‍♀️ (@rainbow20202020) February 23, 2022

(2)

Manuel che se la ride mentre Lulù battibecca con Delia ⚰️

“Non vedo l’ora che finisca sto cinema.

Non ho capito se ha capito che non c’ero (in puntata)..”#fairylu #luluemanuel pic.twitter.com/qToz5z5LvH — BL 🧚‍♀️ (@rainbow20202020) February 23, 2022

Manuel che, per il mesiversario ha dedicato delle dolci parole d’amore a Lulù, non sarà in puntata domani sera essendo ancora positivo e, stando da quello che ha detto durante la diretta Instagram, non ci sarà neanche durante la puntata del 23 febbraio.