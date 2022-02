Squalifica al Grande Fratello Vip? “Ha detto una cosa gravissima”

Squalifica al Grande Fratello Vip 2021 ad un passo dalla finale? “Ha detto una cosa gravissima”, dicono i concorrenti nella casa.

Squalifica al Grande Fratello Vip 2021 ad un passo dalla finale per uno dei concorrenti ancora in gioco? I rumors su un presunto provvedimento disciplinare che potrebbe essere adottato nelle prossime ore sono nati dopo le ripetute censure da parte della regia su alcuni discorsi affrontati in casa dagli inquilini.

Nelle scorse ore, un inquilino della casa più famosa d’Italia si sarebbe lasciato andare a delle dichiarazioni gravissime che, a detta degli altri concorrenti, potrebbero essere punite con una squalifica a poche settimane dalla finalissima del 14 marzo. Ma chi è il concorrente che starebbe rischiando? Quali sono le cose che sarebbero state dette?

Grande Fratello Vip, chi è il concorrente che rischia la squalifica?

Chi è il concorrente che starebbe rischiando la squalifica? Cosa sarebbe stato detto di così grave da far pensare agli altri inquilini della casa che potrebbe esserci una squalifica? La vippona che starebbe rischiando di lasciare la casa in anticipo è Nathaly Caldonazzo. Quest’ultima si sarebbe lasciata andare ad alcune dichiarazioni gravissime come hanno sottolineato in casa Jessica Selassiè, Sophie Codegoni e Miriana Trevisan.

Non si sa, tuttavia, cosa sia stato effettivamente detto perchè i discorsi di tutti gli altri inquilini sono stati censurati con un cambio regia o la chiusura del microfono. Tuttavia, da una diretta Instagram di Clarissa Selassiè, pare che Nathaly abbia detto qualcosa su Jessica, Lulù e la loro famiglia anche se il condizionale è d’obbligo.

Nathaly Caldonazzo che si è scagliata contro Davide Silvestri, tuttavia, nelle scorse ore, si è lasciata andare ad uno sfogo ammettendo di aver esagerato con le parole. “Ma ieri come ho sbroccato? Speriamo non si sentano le cose che ho detto, non c’ho visto più… ho trasceso di brutto. Ieri ho trasceso veramente di brutto, che caduta di stile sì… ma quando sbrocchi succede in questo modo. Oggi ci pensavo, speriamo che non lo facciano vedere”, ha detto la Caldonazzo.

Video di ieri pomeriggio.

Nathaly: “Ieri come ho sbroccato.. speriamo non si sentano le cose che ho detto..ho trasceso di brutto. Ma si vedrà?”

Basciano ride e la rassicura: “No spero di no, ma tanto era tutto un BIP BIP BIP.”#gfvip pic.twitter.com/4f3jXNOKnG — BL 🧚‍♀️ (@rainbow20202020) February 23, 2022

Jessica che ha avuto una durissima discussione con la Caldonazzo, parlando di lei con Miriana Trevisan, ha detto: “Non me ne frega proprio niente di lei, non mi fa più piacere… sapendo poi questa roba qui che è schifosa, proprio ti dico ciao. Spero che te ne vai da questa porta rossa con tanto di cuore te lo dico”.

La squalifica arriverà? Nelle scorse settimane, il pubblico aveva chiesto la squalifica di Katia Ricciarelli per le offese fatte a Lulù Selassiè. Richiesta che, tuttavia, non fu accolta dal Grande Fratello? Sarà diverso ora? Lo scopriremo domani sera nel corso della nuova puntata.