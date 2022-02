E’ stato il grande amore di Ambra Angiolini: ecco com’è oggi

L’amore è imprevedibile, soprattutto è il sentimento più potente che esista. Dopo anni dalla loro separazione, oggi ci sono altre novità in ballo. Diciamolo, gli amori veri possono fare giri immensi e poi ritornare. Così, ricordiamo la fiamma di Ambra Angiolini, scopriamo dettagli inediti.

Le coppie famose sono sempre fonte di curiosità e interesse per i fan, specialmente se si tratta di relazioni durature. L’attrice Ambra Angiolini ha avuto delle storie d’amore importanti, alcune finite davvero male. Ad oggi, se ne parla ancora perché i sentimenti non vanno mai via, più che altro cambiano, e alcune condizioni bisogna accettarle nonostante si possa essere contrari al dirsi addio. Scopriamo le ultime novità.

La vita è piena di imprevisti, ed è proprio in questo caso che entra in gioco l’amore. E’ il sentimento più potente, lo sappiamo, ma è anche quello che fa maggiormente soffrire. La talentuosa attrice e conduttrice radiofonica è una delle più amate nel mondo dello spettacolo italiano. Ambra è preparata, divertente e sempre al passo con i tempi, peccato che nelle sue relazioni non sia stata tanto fortunata.

Infatti, non possono passare inosservate le ultime dichiarazioni fatte sulla fine dell’amore con Allegri, affermazioni che hanno non poco sconvolto i fan. Così, tra una parola e l’altra, non si possono non toccare vecchi discorsi.

E’ proprio negli ultimi tempi che qualcosa dal passato è tornato, e si tratta proprio di una storia indimenticabile e che ha lasciato il segno.

La verità sul grande amore di Ambra Angiolini

Come se non bastasse, Ambra ha rivelato già qualcosa su questa relazione, ma a quanto pare non è bastato. Come Michelle Hunziker mostra echi di un lontano passato con Eros Ramazzotti, possiamo aspettarci anche nel suo caso dei ritorni inaspettati. Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano? Oppure è soltanto una situazione di circostanza? Meno male che i social media ci tengono aggiornati, infatti è proprio qui che salta fuori una verità che a molti piace, mentre ad altri proprio.

Eccolo qui, sorridente e con la sua splendida voce, Francesco Renga! Sapevate che è stato l’amore della sua vita? Purtroppo non è come nelle favole, le relazioni possono finire, perché questo sentimento non basta. Le incomprensioni, le difficoltà della vita e rancori, possono contribuire a far lasciare le persone. Perché si parla di lui?

Il cantante è molto amato anche per le sue partecipazioni a format televisivi, come All Togheter Now, ed è attivo sui social media. E’ qui che informa i fan dello stato di salute del figlio, Leonardo, perché è risultato negativo al covid-19. Infatti, afferma:

“Milano. Di nuovo in studio… finalmente! Leo a scuola di nuovo, finalmente negativo! Ritorna la normalità… Daiiiiiiiiiii!!!”

Lo comunica con tanto di emoticon e soddisfazione per la guarigione del figlio. Insieme alla conduttrice ha anche una figlia di nome Jolanda. Così, grazie alle Instagram stories siamo sempre aggiornati su quanto accade nelle loro vite, anche perché questo dimostra che sono sempre in contatto per la loro famiglia.

Ci sarà mai un ritorno vista la fine con Allegri? Attendiamo nuove news!