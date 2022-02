Duro affondo al GF Vip: Lulù Selassié smaschera Davide Silvestri

Tra meno di tre settimane si concluderà questa lunghissima edizione del Grande Fratello Vip. Due finaliste sono state scelte dal pubblico, ma ne mancano ancora tre per la tappa finale.

La Casa è molto tesa e le strategie sono uscite allo scoperto. Lulù Selassié è la seconda finalista e adesso può godersi un po’ di riposo in vista della finale.

La Princesse è molto attenta al gioco e ha idee chiare su tutti i concorrenti. Ha capito di chi si può fidare o meno e nel suo mirino troviamo Davide Silvestri. Lulù lo affonda, ma scopriamo il motivo di questo duro affondo e cosa ha svelato la Selassiè

Duro affondo al GF Vip: Lulù Selassié affonda Davide Silvestri

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip è stata ricca di scontri, soprattutto per Katia Ricciarelli. Prima ha avuto un faccia a faccia con Alex Belli, poi contro Manila ed infine con Miriana.

La cantante si dice stanca di tutte queste vipere nella Casa che fanno finta di essere delle santarelline e finisce per mandare tutti a fare in c***o.

Lulù Selassié, vedendo offese le sue due amiche, inizia a piangere durante la diretta della puntata ed è molto dispiaciuta e arrabbiata per le parole che Katia ha usato nei loro confronti.

Perciò, la Princesse nomina la cantante nel segreto del confessionale visto che lei è già finalista. Anche Miriana, Manila e Alessandro nominano la Ricciarelli facendola finire al televoto per l’eliminazione.

Dopo un appello in cui Katia chiede al pubblico di essere mandata a casa, la puntata si conclude, ma i dubbi rimangono.

Durante le nomination, Soleil manda in nomination un suo amico, ovvero Davide Silvestri. La sua motivazione è che il gieffino sta sempre in silenzio e non si espone mai, soprattutto non riferisce nemmeno il suo pensiero a lei che è sua amica.

LEGGI ANCHE -> Miriana Trevisan sbotta e piange: tutto quello che non ha mai detto

Post puntata alcuni concorrenti si ritrovano a commentare quanto accaduto. Lulù scopre della nomination della Sorge nei confronti di Silvestri e dichiara: “Davide ha paura di andare contro a Katia, si c***a sotto“.

LEGGI ANCHE -> “La umilierò, la farò piangere”: ormai è guerra al Grande Fratello Vip

Sia la Selassié che Soleil sono d’accordo: entrambe credono che Davide stia giocando di strategia decidendo di non esporsi mai.

Inoltre, Lulù ha notato che l’attore non dice mai niente contro Katia.

LEGGI ANCHE -> “Non stanno più insieme”: vippona sgancia la bomba, coppia del GF Vip risponde

Questo è un argomento che toccò anche Miriana qualche mese fa. Infatti, la showgirl rivelò un suo pensiero in merito alla cantante: i concorrenti provano soggezione di fronte a lei e hanno paura della sua reazione davanti ad una eventuale nomination.

E’ un duro affondo al GF Vip. Lulù Selassiè non ha peli sulla lingua e affonda Davide Silvestri, mentre alcuni credono solo che il gieffino abbia sempre deciso di giocare da solo e in queste ultime nomination paga pegno per non aver costruito nessun legame.

Queste ultime puntata saranno sicuramente ricche di scontri, perché finalmente le maschere stanno cadendo