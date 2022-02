“La umilierò, la farò piangere”: ormai è guerra al Grande Fratello Vip

Nella puntata numero 43 del Grande Fratello Vip si è parlato a lungo dell’ormai famigerato triangolo formato da Alex, la moglie Delia e Soleil

La finale del Grande Fratello si avvicina: non manca molto all’ultima puntata del 14 marzo. Quella che decreterà il vincitore di questa sesta edizione. E come spesso accade, le ultime settimane all’interno della casa sono quelle dove si registra il più alto tasso di tensione. Tanto che i litigi e i dispetti aumentano a dismisura, anche tra chi fino ad oggi sembrava essere in ottimi rapporti.

Quest’anno il problema è maggiormente accentuato dal fatto che all’interno della casa ci sono ancora molti concorrenti. Ed evidentemente il “caso” Delia-Alex-Duran continua a tenere banco e ad alimentare polemiche. Un ultimo litigio è scattato proprio tra Soleil e Davide. Alla influencer non sono andate giù delle critiche di Silvestri. Lui la considerava parte in causa e complice della situazione tra Belli e la moglie.

Grande Fratello Vip, furioso litigio tra Davide e Soleil

Soleil si è arrabbiata per queste parole e ha nominato Davide per vendicarsi. “Nomino lui perche fa un gioco di silenzi che non mi piace. Resta zitto quando dovrebbe esporsi, e soprattutto non rispetta la nostra amicizia. La sua strategia l’ho capita, io e lui siamo sempre stati chiari e invece adesso lui non lo è più con me”, ha detto Soleil.

Poi ha accusato il concorrente di non guardarla più negli occhi e di fare il “finto tonto”. Insomma, una nomination molto polemica, alla quale Davide ha risposto molto infastidito: “Vuoi che ti dico quello che penso? Se lo faccio potrei ferirti”.

“Sei incoerente in quello che fai e soprattutto deludente. Non sei una mia amica. Volevi andare fuori dai giochi e poi ti metti a baciare Delia. Che teatrino. E poi lo sapevo che mi avresti nominato”. Poi Davide ha “giurato” a Soleil che gliela farà pagare, dimostrandosi estremamente risentito.