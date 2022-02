Rompicapo impossibile: sai riconoscere di che magia si tratta?

Passare tutto il giorno al telefono ruba delle grandi risorse, il tuo preziosissimo tempo. Allora, diventa furbo! Sfrutta la tua giornata migliorando le tue competenze. Come? Ti sembrerà assurdo, ma con il Rompicapo di magia di Instanews metterai in atto le tue abilità.

Non stupirti, perché se provi ad utilizzare gli strumenti tecnologici per qualcosa di interessante, potrai ottenere grandissimi risultati. Ciò che ti serve è prestare attenzione, perché l’indovinello non è di rapida intuizione, devi ragionarci un po’. Leggi con attenzione, ti spiego di cosa si tratta, soprattutto se non riesci ti svelo il trucco per risolvere in modo pratico e veloce tranelli di questa tipologia.

Innanzitutto, occorre leggere per bene la consegna. Il Rompicapo ha a che fare con la magia, perché? Ciò che ti viene chiesto implica scovare qualcosa di concreto o astratto? Si tratta di un’emozione? Ci sono tante domande, ma per trovare la risposta basta leggere con attenzione quello che viene chiesto.

Apri gli occhi, le parole sono queste:

“Dentro non ho niente, ma tutto è dentro me. A ognuno regalo un po’ della mia magia.”

Se non ti piace, puoi optare per il rompicapo del pollo, è divertente non te ne pentirai! Certo è che ogni enigma ha le sue sfaccettature, soprattutto permette di agire con abilità differenti.

Nel caso di oggi, saprai usare l’intuizione? Soprattutto il significato dell’indovinello è molto bello per la società di oggi e i miti che la animano. Ti ho già dato un consiglio…

Soluzione: rompicapo della magia, l’hai già fatta?

Si tratta di diventare maghi? Ovviamente no, la magia di cui si sta parlando tanto è un contorno, un dettaglio che arricchisce di mistero il rompicapo di oggi. Se preferisci avere a che fare con qualcosa di economico, perché non ti metti in gioco nel rompicapo scopri quanti soldi ha il gatto, è unico! Altrimenti, rimani su questa pagina, perché ti fornirò la soluzione. Allora, hai capito che si tratta di qualcosa che usi spesso?…

Insomma, una persona c’entra molto con la soluzione, ma non è tanto questa ad essere la risposta esatta, quanto nell’oggetto nel quale compie il gesto di specchiarsi. Hai capito che la soluzione è proprio uno strumento che utilizziamo nel quotidiano e in cui si realizza una vera magia?

La risposta è: specchio!

E’ nello specchio che attraverso il riflesso le persone ammirano la propria immagine alcune volte, mentre altre la si critica. La società di oggi è imperniata di perfezionismo, una pratica malata che fa si che la persone non si accettino mai. Qui già ti avevo dato un suggerimento, ma vuoi sapere che trucco ti sarebbe servito?

Usare l’intuizione insieme all’immaginazione. Avere un oggetto che dentro non ha nulla, indica il fatto che non può immagazzinare qualcosa, ma al tempo stesso può avere tutto. Da qui, risulta facile chiedersi: cos’è che non contiene niente, ma può avere tutto? Un elemento astratto e concreto al tempo stesso!

Poi diciamolo, lo specchio realizza una vera magia, riflette la nostra figura, e noi dovremmo essere abili ad apprezzarla! Allora, lo hai risolto da solo, oppure hai avuto bisogno del mio aiuto? Ci vediamo alla prossima sfida, ti do la rivincita!