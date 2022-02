Anticipazioni Ultima fermata: tradimenti e scappatelle, ultima scommessa di Maria De Filippi

Arrivano altri indizi su “Ultima fermata”, il nuovo dating show di Maria De Filippi su cui aleggia ancora una certa aurea di mistero

Un post su Instagram rivela nuovi dettagli su “Ultima fermata”, il nuovo programma di Maria De Filippi. In sostanza, l’account Instagram di “Wittytv” (Mediaset) ha lanciato un post dove si aprono le iscrizioni per il casting. La didascalia dell’annuncio è molto emblematica: “Se il tuo lui non fa altro che guardare le altre anche quando è in giro con te, iscriviti al casting”. Un appello che sembra rivolto alle donne.

A dirla tutta il pretesto non sembra così grave, soprattutto se si pensa che il titolo “Ultima fermata” ha un tono da bivio, o quantomeno ultima spiaggia. E a proposito di spiaggia, la sensazione è che questo nuovo format sia molto simile a quello di Temptation Island, che pure vede il lavoro dietro le quinte di Maria De Filippi.

“Ultima fermata”, parte il casting: emergono altri indizi

Anche in quel caso ci sono coppie in crisi, ma che si mettono alla prova convivendo per qualche settimana con degli attraenti single. In questo caso, invece, possiamo sicuramente dare per certo che il programma tratta di coppie in crisi, ma non sono chiare con quali modalità si metteranno alla prova.

Non ci sono ancora elementi, infatti, se non che il casting è partito e presto cominceranno le selezioni. Paradossalmente, il modo più facile per saperne di più, almeno oggi, sarebbe proprio iscriversi e vedere che succede. Tuttavia, l’annuncio ufficiale sull’account Witty (che ripetiamo, fa capo a Mediaset) dà la certezza assoluta che il programma si farà.

Si era sparsa la voce che fosse il sostituto proprio di Temptation Island, ma a quanto pare il dating girato in Sardegna rimane confermato nel palinsesto estivo della tv del Biscione.