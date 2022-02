“La mancanza di un figlio”: la dama di Uomini e Donne in lacrime

I sentimenti sono difficili da decifrare, a volte perché la stessa persona che vive il dramma non riesce a parlarne. Con grande sorpresa, la dama del dating show più amato, Uomini e Donne, rivela qualcosa di inedito e che lascia letteralmente il fedelissimo pubblico a casa senza parole.

Drammi, dolori e incomprensioni, quante ne accadono nello studio più seguito dei pomeriggi di Canale 5, Uomini e Donne? La protagonista di oggi si lascia andare a delle parole che pochi si sarebbero aspettati. La verità prima o poi salta sempre fuori, a volte in momenti poco opportuni, ma in ogni caso arriva. Così, tra il viaggio dell’amore e confessioni varie, arriva la sua!

La vita è piena di sorprese, ma a volte sono proprio queste a distruggere. Il dramma di cui parleremo oggi tratta un argomento molto delicato. In questo caso potremmo dire che la sorpresa che la donna si sarebbe aspettata non è mai arrivata, ed è diventato subito un grande e doloroso rimpianto.

Di drammi se ne è parlato molto per ora, basta ricordare la tragedia della campionessa e la morte del fratello, un evento che ha lasciato tutti senza parole. Mai giudicare una persona, per quanto possa non starci simpatica, non sappiamo quello che ha vissuto.

Frase più azzeccata non può che rappresentare al meglio la protagonista di cui parleremo oggi. Una donna controversa e criticata, ma che dentro di sé ha passato brutte esperienze.

Uomini e Donne: la dama confessa l’inconfessabile!

Come se non bastasse, le brutte notizie fioccano per ora. Non si può non trattare il dramma raccontato in diretta da Katia Ricciarelli, una situazione assurda. Così, tra rivelazioni e confessioni di ogni genere, non possiamo non parlare di quella che oggi salta decisamente all’occhio. Avete già capito che stiamo parlando di una dama famosa? La verità sul suo conto sta piano piano trapelando sempre più negli ultimi tempi.

Non si può non riconoscere o semplicemente indovinare che stiamo parlando di Gemma Galgani. Ormai, dire Uomini e Donne o fare il suo nome è la stessa cosa. Per quanto attaccata dagli haters e dagli opinionisti, è diventata fonte di intrattenimento per questo format, il quale non può più fare a meno di lei.

Cosa le è accaduto? In una recente intervista ha parlato di sé e delle relazioni d’amore finite male. Dietro il sogno di trovare l’anima gemella, si nasconde qualcosa di più profondo: il desiderio di maternità! Ecco le sue parole:

“Questa intervista mi ha aperto una voragine, una porta che ho tenuto sigillata. Ho pensato che tutto questo amore che ho, e che spesso sembra spaventare gli uomini, forse nel tempo è rimasto inespresso.”

Un dolore che nessuno conosceva, ma che proprio per la sua intensità ha portato gli stessi opinionisti che tanto la criticano a rispondere. Gianni Sperti le dice così:

“Sei non hai avuto un figlio è perché forse non si è creato il momento giusto. Non devi rimpiangere ciò che non hai fatto.”

Parlare di questo argomento in diretta, non è per niente semplice, specialmente per una che ha sempre rincorso l’amore. La donna merita una carezza ogni tanto, nonostante il suo modo di fare che può non piacere, in queste parole ha colpito tutti. Conclude, dicendo:

“Non l’ho fatto perché quando è arrivata la persona giusta ormai era troppo tardi. Questo amore che ho è tanto e sembra sempre che io debba mortificarlo. Vorrei essere compresa anche per questo.”

Grazie a queste confessioni si scopre qualcosa di più sul suo conto. Non è una donna triste, ma una donna che vuole amare, e per cui probabilmente il momento dovrà ancora arrivare.