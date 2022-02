Mara Venier, la festa di compleanno di Sposini finisce male? Spunta la clamorosa indiscrezione

Mara Venier è stata invitata alla festa di Lamberto Sposini, ma i festeggiamenti non sarebbero proseguiti come sperato. Il party avrebbe preso una svolta totalmente inaspettata!

Mara Venier e Lamberto Sposini per anni sono stati legati, e lo sono ancora oggi, da un profondo sentimento di affetto e stima. Tant’è che la zia più amata d’Italia è stata invitata alla festa di compleanno del giornalista. Secondo recenti indiscrezioni, lanciate in rete da Dagospia che ultimamente aveva parlato della fine del matrimonio di Francesco Totti e Ilary Blasi (notizia poi smentita dai diretti interessati), però le cose non sarebbero andate come previsto e lei avrebbe abbandonato il luogo della celebrazioni senza salutare nessuno e di pessimo umore.

Il motivo? Secondo quanto rivelato dal noto portale, Mara Venier e la figlia di Lamberto Sposini avrebbero avuto una forte discussione e l’ex moglie di lui si sarebbe accodata a Matilde, non apprezzando il gesto della zia più amata del bel paese.

Mara Venier abbandona la festa di compleanno di Lamberto Sposini? Il gossip impazza

Secondo quanto ha annunciato il portale, la conduttrice più amata d’Italia si sarebbe presentata alla festa di compleanno di Lamberto Sposini insieme alla responsabile casting di Domenica In.

L’obiettivo di Mara Venier sarebbe stato quello ideare un ampio spazio alla vita del conduttore durante la messa in onda del suo programma. Il tutto sarebbe stato organizzato senza avvisare chi di dovere e non appena avrebbero notato il tutto avrebbero storto il naso, chiedendo maggiori spiegazioni alla loro ospite.

In particolar modo la figlia del giornalista non avrebbe apprezzato l’atteggiamento della conduttrice tra le due si sarebbero create non poche incomprensioni che si sarebbero poi trasformate in un furioso litigio. Tant’è che la zia più amata d’Italia, sempre secondo quanto riportato dal noto portale, avrebbe lasciato il party abbastanza nervosa e senza salutare nessuno degli altri ospiti.

Almeno per il momento interessati non hanno ancora commentato il gossip in questione, è però vero che all’interno di Domenica In non c’è stato, almeno per il momento, alcuno spazio dedicato a Lamberto Sposini e per alcuni utenti della rete questo sarebbe un chiaro segnale che quanto trapelato in rete possa corrispondere alla realtà dei fatti ma potrebbe anche darsi con questo spazio di cui tanto si è parlato non è mai stato considerato.

Mara Venier ha abbandonato il party dedicato al suo amico e collega? Almeno per il momento tutto tace e non ci resta che attendere maggiori aggiornamenti.