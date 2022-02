Pesa 335 kg a 30 anni: perde 170 kg a Vite al limite e diventa così

Quando si è presentata alla clinica del dottor Nowzaradan, pesava 205 chili. Il suo percorso a Vite al Limite è stato molto complicato

Un percorso lungo e complicato nella clinica di Vite al Limite, ma che per fortuna si è concluso in maniera positiva. Una paziente si è presentata dal dottor Nowzaradan con un peso record, e solo dopo molto tempo e fatica è riuscita a perdere peso. Partita da 335 kg, ne è riuscita a perdere addirittura 173, cambiando completamente il suo aspetto. Il recupero di un peso normale le ha permesso di riprendere in mano la propria vita.

Aveva cominciato ad avere problemi con il cibo quando era solo una bambina. Come spesso accade, il mangiare era un rifugio dall’affetto che il padre non le dava, preferendogli i fratelli. Ecco perché ha iniziato a nutrirsi compulsivamente, mangiando a ripetizione alla ricerca della felicità. Parliamo di Brianne e delle sue condizioni fisiche e di salute che sono state in continuo peggioramento.

Vite al limite, il percorso è stato ai limiti dell’impossibile: ma ce l’ha fatta

Appena adolescente era arrivata a pesare circa 120 chili. Il metodo scelto dal padre per non farla mangiare, il lucchetto al frigorifero, non ha avuto successo. Infatti la ragazza si ribellò e decise di lasciare casa per vivere in autonomia. Da lì è iniziato il crollo, visto che oltre al problema dell’obesità, la ragazza ha anche interrotto i rapporti col genitore.

Tuttavia si sposa con Rick, ma le cose non cambiano. Non fa altro che mangiare, fino a quando capisce che è meglio farsi curare, prima che sia troppo tardi. Purtroppo, Brianne nel frattempo ha perso il marito, che l’ha tradita.

Una vita difficile, dovuta soprattutto a un aborto spontaneo del bambino che aspettava dall’ex coniuge. Oggi Brianne è piuttosto attiva sui social e condivide con i suoi followers tutto quello che le accade. In tanti si congratulano con lei per l’aspetto fisico piacevole e una serenità che sembra ritrovata.