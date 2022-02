Francesco Totti rompe il silenzio: tutta la verità su Ilary Blasi

Francesco Totti, dopo essere stato il protagonista della cronaca rosa a causa della possibile rottura con sua moglie Ilary Blasi, ha scelto di rompere il silenzio e di svelare come stanno realmente le cose.

Francesco Totti, in maniera del tutto inconsapevole, nelle scorse ore si è ritrovato al centro del gossip insieme a sua moglie Ilary Blasi. I due sono stati i protagonisti di una clamorosa indiscrezione lanciata da Dagospia che li vedeva essersi lasciati dopo ben 16 anni di matrimonio.

Addirittura alcuni portali sostenevano che la crisi non fosse affatto recente e che l’ex calciatore avesse già da tempo una nuova compagna e che sua moglie avrebbe fatto lo stesso iniziando una relazione con un altro uomo. La coppia in un primo momento aveva scelto di non replicare di fronte al gossip che li vedeva protagonista, ma ad un certo punto sono stati costretti a farlo perché le voci diventavano sempre più insistenti. Così Totti, attraverso i suoi canali social, ha scelto di rompere il silenzio e di ammettere una volta e per tutte come stanno le cose tra lui e la conduttrice.

Francesco Totti ha rotto il silenzio su Ilary Blasi, parlando per la prima ed ultima volta della sua vita privata.

Ilary Blasi e Francesco Totti: lui esce allo scoperto e svela come stanno le cose

Francesco Totti si è ritrovato sommerso, molto probabilmente, da migliaia di messaggi e telefonate in cui gli chiedevano di fare chiarezza in merito alle voci che circolavano sulla possibile fine del matrimonio con Ilary Blasi. Così una volta e per tutte ha scelto di mostrarsi in video, attraverso le Instagram Stories, trovate il video incorporato in fondo a questo articolo, raccontando come stanno davvero le cose.

Francesco Totti ha smentito la crisi con Ilary Blasi, rassicurando i suoi fedeli sostenitori che il tutto si tratta di una fake news in quanto non c’è nessuna crisi tra lui e sua moglie, anzi. L’ex calciatore ci tiene a precisare che prima di scrivere certe notizie, bisognerebbe pensarci due volte in quanto, come ben risaputo, lui e la conduttrice hanno ben 3 figli e notizie del genere, false, potrebbero creare non poche incomprensioni e malumori nell’atmosfera della loro famiglia.

I fan della coppia possono dormire sogni tranquilli, tra Francesco Totti e Ilary Blasi è ancora amore e l’aria di crisi non riguarda di certo la loro vita di coppia.