Clamoroso abbandono a Uomini e Donne? La svolta è vicina

A Uomini e Donne stiamo per assistere ad un clamoroso abbandono? Sembrerebbe che il suo percorso negli studi Elios di Roma stia per arrivare al capolinea.

A Uomini e Donne il suo percorso avrà sicuramente modo di fare la storia del Trono Classico, in quanto come ammesso da lui stesso si tratta di quello più sfortunato andato in onda durante il corso di questi ultimi anni. Il suo percorso negli studi Elios di Roma aveva incuriosito e non poco il pubblico del piccolo schermo, che aveva avuto modo di poterlo conoscere poco prima nel ruolo di corteggiatore anche se quella storia non è terminata come tutti speravano o segnavano ma Maria De Filippi e la produzione gli hanno dato una seconda chance per poter trovare l’amore e anche questa volta le premesse non sembrano essere delle migliori.

Ovviamente stiamo parlando di Matteo Ranieri che non sta vivendo il migliore dei troni. Tant’è che in rete si è fatta larga l’ipotesi che il suo percorso possa presto giungere alla parola fine e ci sono dei presupposti che in effetti non fanno altro che fomentare questa storia. Il percorso di Matteo Ranieri a Uomini e Donne è davvero giunto al capolinea?

Matteo Ranieri lascia il Trono Classico di Uomini e Donne? Il suo percorso in bilico

Per quale motivo gli utenti della rete hanno iniziato a pensare che il bel tronista possa mettere fine al suo percorso al Trono Classico di Uomini e Donne? Semplicemente perché Matteo era rimasto con soltanto due corteggiatrici: Federica e Denise. Quest’ultima ha scelto di non presentarsi più in studio dopo aver discusso con lui a causa delle chiacchiere scambiate con Armando Incarnato dopo la fine delle registrazioni.

Matteo non vedeva di buon occhio queste confidenze e la ragazza ha accusato la redazione di aver montato un caso a riguardo e per questo motivo ha preferito mettere un freno al suo percorso dicendogli che avesse voluto l’avrebbe trovata al di fuori del programma. Con Federica, invece, ci sono continui alti e bassi e spesso lei non si è presentata in puntata e quando prova ad entrarci rimane bloccata all’ingresso degli studi Elios a causa della febbre che l’ha colpita poco prima di recarsi alla registrazione.

Il bel tronista è rimasto a mani vuote e soltanto con una corteggiatrice a cui dedicare le sue attenzioni. Quindi ci sono due possibili rivolti per questa situazione: o chiede alla redazione di far scendere nuove ragazze per proseguire il suo percorso o sceglie di porre fine, scegliendo o eliminando l’ultima corteggiatrice che è rimasta al Trono Classico. Che cosa sceglierà di fare Matteo?