“Mi manca”: inaspettata confessione al GF Vip, ma arriva la durissima reazione

Struggente confessione del vippone nella casa del Grande Fratello. Il concorrente del GF Vip ha confessato che gli manca una persona

Il peso di tanti mesi all’interno della casa comincia a farsi sentire, e lo stress dei concorrenti aumentano. Come spesso succede nella casa del GF Vip, i sentimenti iniziano a esasperarsi, e talvolta vengono fuori reazione inaspettate. Una di queste riguarda quella di Davide Silvestri nei confronti di Alex Belli.

Il 40enne milanese si è detto dispiaciuto dell’uscita di Alex (che era entrato solo per due settimane) tanto da confidarsi con Katia Ricciarelli, confessando il suo dispiacere. Una reazione che l’ex soprano non si aspettava, tanto che ha reagito bacchettando in modo netto l’attore.

GF Vip, l’inaspettata confessione del concorrente: gli manca Alex Belli

Davide ha detto a Katia che quella “follia” di Alex Belli gli manca: “Devo dire che per assurdo, mi faceva divertire. Ovvio che non mi piaceva, ma al posto di non far niente…”. Insomma Davide si divertiva con le follie e gli sproloqui di Belli, ma Katia Ricciarelli non approva per nulla. “Ma Alex ci ha portato solo problemi – ha detto l’ex moglie di Pippo Baudo – è scoppiata una bomba non da poco. Allora se vogliamo fare tante cose pure noi, andiamo in giro col cu.. nudo e facciamo spettacolo pure noi”.

Leggi anche -> Vincitore Grande Fratello Vip, spoiler clamoroso: Ecco chi trionferà”

E poi la decisa presa di posizione. “Mi dispiace, ma non sono per niente d’accordo con te“, ha tuonato la Ricciarelli, irritata. Insomma, il buon Davide è stato prontamente zittito: “Quindi tu vuoi dire che se non abbiamo niente da mangiare ci mangiamo la m…”, chiudendo così prontamente il discorso.