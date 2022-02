Oggi scopriremo quali sono i segni zodiacali che non vanno d’accordo con i Pesci. Ecco la classifica dei primi tre: scopri se c’è anche il tuo segno zodiacale

Non tutti sanno che un determinato comportamento può dipendere dal segno zodiacale di appartenenza. Oggi parleremo dei segni zodiacali che non vanno d’accordo con i Pesci, quelli che formano la coppia peggiore con le persone di questo segno. Scopriremo insieme quali sono i primi tre in questa curiosa classifica.

Ognuno manifesta il proprio carattere in maniera diversa. C’è chi mostra maggiormente i propri pregi o difetti e chi, al contrario, tende a nasconderli. È una questione di abitudini e cultura. I segni zodiacali possono interferire in questo genere di scelte o di comportamenti. Ed è proprio ciò che vogliamo scoprire oggi.

Abbiamo già visto quali sono i segni più estroversi, quali sono i segni più crudeli in amore , quali sono i segni più pazienti e quali sono i segni più traditori. Oggi scopriremo invece quali sono i segni dello zodiaco che non vanno d’accordo con i Pesci. Ecco la classifica dei primi tre.

I segni zodiacali che non vanno d’accordo con i Pesci

Sagittario: al terzo posto in questa particolare classifica troviamo il segno del Sagittario. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco non sono molto sensibili. Il Sagittario è un segno che non ama i sentimenti e, per questo motivo, non è compatibile con uno dei segni più dolci dello zodiaco come quello dei Pesci. Tranne rarissime eccezioni, le persone che appartengono a questi due segni zodiacali non si sopportano e non fanno nulla per nascondere una reciproca antipatia.

Acquario: al secondo posto in questa singolare classifica troviamo il segno dell’Acquario. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco non odiano il segno dei Pesci, anzi. Spesso capita che l’Acquario e i Pesci riescano ad incontrarsi e a trovare tante affinità, soprattutto in ambito amoroso. Tra due persone che appartengono a questi due segni dello zodiaco può spesso scoccare la scintilla. E allora qual è il problema? L’idillio dura poco! Quando Acquario e Pesci si frequentano, dopo un po’ di tempo iniziano a non sopportarsi, finendo per dare vita a litigi fortissimi e furiosi. Meglio tenerli separati in questi momenti.

Vergine: al primo posto in questa curiosa classifica troviamo il segno della Vergine. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco non amano fare la prima mossa, esattamente come accade al segno dei Pesci. A volte potrebbe anche esserci un minimo di affinità ma entrambi non hanno il coraggio di muoversi per primi. Le persone che appartengono a questo segno dello zodiaco hanno bisogno di partner, amici o soci più audaci. È difficile vedere una persone dei Pesci andare d’accordo con una della Vergine, capita molto di rado e dura troppo poco per essere vero!