GF Vip daytime 23/2/22, volano stracci nella Casa: l’amicizia arriva al capolinea

Al GF Vip sono volati stracci tra i concorrenti di Alfonso Signorini. L’Amicizia tra i gieffini è ormai arrivata al capolinea e prima della diretta di giovedì sera su canale 5 si sono dichiarati guerra.

Il GF Vip ritorna sul piccolo schermo degli italiani con un nuovo appuntamento del suo daytime. Pronto a raccontare ai suoi fedeli sostenitori che cosa sta accendendo in queste ore nella casa più spiata d’Italia, dove la tensione è ormai alle stelle per svariati motivi.

Il primo è che i vipponi iniziano a sentire la tensione della finale, in quanto manca sempre in meno alla puntata finale e il pubblico del piccolo schermo di canale 5 ha già eletto ben due finaliste (Delia Duran e Lulù Selassié) e durante la diretta di domani, dopo aver eliminato Kabir Bedi, potrà sentenziare sui nuovi concorrenti in nomination e se c’è chi ha voglia di lettore per arrivare fino alla fine, come Davide Silvestri, e chi invece invoca i suoi fedeli sostenitori per porre fine al suo percorso nella casa più spiata d’Italia come Katia Ricciarelli, ma procediamo con calma e vediamo nel daytime del GF Vip di oggi che cosa hanno combinato i nostri vipponi.

Cambia tutto al GF Vip: l’amicizia è rovinata!

Il daytime del Grande Fratello Vip parte con il botto mostrandoci subito la delusione di Manila Nazzaro nei confronti di Katia Ricciarelli che ha difeso a spada tratta Kabir Bedi senza spendere una parola di conforto nei suoi confronti. “Lei non ha stima nei miei confronti, né come artista né come donna” ha commentato l’ex Miss Italia. “Lei fa la piagnona” ha commentato la Ricciarelli. “Io sono andata a lavorare a 13 anni in fabbrica. Che cosa devo dire?” ha chiesto in maniera retorica per poi discutere anche con Miriana Trevisan, colpevole secondo lei di fare la finta Santa della situazione.

L’ex moglie di Pippo Baudo è convinta che nella casa più spiata d’Italia non ci sia onestà e a darle ragione c’è Soleil Sorge, convinta che le sue compagne di viaggio stiano strumentalizzando il tutto per arrivare fino in fondo alle finale. Lucrezia Selassiè, invece, è dalla parte di Manila e Miriana, convinta che la Ricciarelli abbia sempre assunto un atteggiamento nei loro confronti e in generale all’interno del programma.

Il daytime prosegue con Davide Silvestri che ha fatto degli aspri commenti contro Soleil Sorge affermando che lei non sia affatto una vittima nel triangolo amoroso che la vede coinvolta insieme ad Alex Belli e Delia Duran, mentre lei ritiene che lui sia una persona falsa e che non abbia avuto rispetto della loro amicizia.

Entrambi sembrano essere su mondi completamente diversi ma sono concordi su un’unica cosa: la loro amicizia è arrivata al capolinea.