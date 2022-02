Uomini e Donne puntata 23/2/22, salta l’ingresso in studio: corteggiatrice bloccata ai cancelli

A Uomini e Donne è saltato l’ingresso della corteggiatrice. La ragazza è stata bloccata ai cancelli ed a raccontare il tutto è stata Maria De Filippi stessa al bel corteggiatore.

Uomini e Donne è tornato sul piccolo schermo degli italiani, mostrandoci al centro dello studio la conoscenza tra Diego e Gloria. Lui ammette senza troppi giri di parole di essere molto contento di come stanno andando le cose tra loro, lei invece non sembra essere così soddisfatta. Il motivo?

Secondo la dama, Diego potrebbe impegnarsi di più in quanto è poco presente a livello di telefonate, ma lui replica affermando che siccome abitano vicini preferisce vederla dal vivo facendo notare che si frequentano soltanto da una settimana e per lui è un po’ prematuro parlare di poca presenza. Lei, tra l’altro, lamenta anche di un mancato bacio e chiede ad Ida Platano, la sua ex, se anche con lei i tempi sono stati piuttosto lunghi. Lei smentisce affermando che tra loro c’è stata subito una certa chimica e che il bacio è arrivato poco dopo.

La dama ha non pochi dubbi, ma lui prova a rassicurarla e decidono di proseguire con la loro conoscenza al Trono Over, ma non è finita qui perchè Maria chiama al centro dello studio proprio la migliore amica di Gemma che sta continuando a frequentare Alessandro.

Matteo Ranieri a mani vuote: salta l’ingresso di Federica a Uomini e Donne

Ida Platano, che ieri si è commossa nell’ascoltare la confessione a cuore aperto di Gemma Galgani, sta continuando la conoscenza con Alessandro ma quest’ultimo ha ammesso di iniziare a sentire il problema della distanza e purtroppo non ha alcuna intenzione, almeno per il momento, di volersi trasferire e purtroppo gli impegni lavorativi gli impediscono di essere presente come invece vorrebbe e ringrazia il programma perché da loro la possibilità di potersi vivere.

Per la dama arriva un nuovo cavaliere, lei lo fa scendere ma decide di proseguire la conoscenza perché crede che sia troppo piccolo per lei anche se gli opinionisti provano a convincerla del contrario ma lei non molla, anzi. A questo punto Gianni Sperti le chiede di rivalutare il suo rapporto con Armando Incarnato perchè crede che tra loro possa esserci non solo un’amicizia ma anche una bella storia d’amore visto che lei è l’unica che riesce a comprenderlo e calmarlo.

Lei però ribadisce che si tratta soltanto di un’amicizia e si passa avanti. Maria fa entrare in studio Matteo Ranieri. Il bel tronista non vedeva l’ora di vedere Federica, la sua corteggiatrice, ma purtroppo non riuscirà a realizzare il suo desiderio. Il motivo? Maria gli comunica che purtroppo il suo ingresso è stato bloccato in quanto aveva la febbre a causa delle nuove normative non è stato possibile farla entrare in studio. “Sono davvero sfortunato” ha commentato lui.