Sonia Bruganelli distrugge Miriana in diretta: “Sei ridicola e fastidiosa”

Sonia Bruganelli ha distrutto Miriana Trevisan durante la diretta del Grande Fratello Vip, sferrandole un attacco pesantissimo.

Sonia Bruganelli dice sempre ciò che pensa ai vipponi di Alfonso Signorini, anche al costo di risultare scomoda. Come ad esempio questa sera dove senza minimi termini si è schierata contro Miriana Trevisan non mandandole di certo a dire, ma partiamo con calma.

Alfonso Signorini ha chiamato Miriana Trevisan, Manila Nazzaro, Soleil Sorge e Katia Ricciarelli per avere un confronto. L’ex ragazza di Non è la Rai ha accusato la cantante di essere una persona cattiva in quanto lei le avrebbe sempre aiutata e mostrato il suo supporto nella casa più spiata d’Italia, ma ha sempre ricevuto un trattamento non proprio consono alle circostanze: “Lo possono testimoniare Aldo e Manuel” ha spiegato Miriana. “Ho aiutato una persona anziana“ ha aggiunto ed è proprio questa frase che non è piaciuta all’opinionista di Alfonso Signorini.

Miriana Trevisan attaccata da Sonia Bruganelli al GF Vip

Sonia Bruganelli non appena Alfonso Signorini le ha dato la parola non ci ha pensato di certo due volte prima di stroncare Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip, dove è stata pronunciata una frase gravissima, ritenendo che la sua frase sia stato uno scivolone enorme e che le faccia fare cinque passi indietro per uno avanti fatto nei confronti di Katia Ricciarelli.

“Sei ridicola e fastidiosa“ ha tuonato l’opinionista, mettendo subito in chiaro come stanno le cose dal suo punto di vista, ma la diretta interessa ha preferito non replicare con le parole se non attraverso un sorriso segno che non è affatto d’accordo su quanto detto sul suo conto ed ha preferito lasciar correre. Anche se il pubblico in studio sembrava essere tutto dalla parte della moglie di Paolo Bonolis, non apprezzando le espressioni utilizzate dalla Trevisan sul conto della sua compagna di viaggio.

Sonia Bruganelli ha stroncato Miriana Trevisan senza utilizzare troppi termini e senza andare per il sottile, senza nascondere di essere più d’accordo con mai con la sua pupilla Soleil Sorge e Katia Ricciarelli. Le due, nonostante alcuni alti e bassi, hanno sempre dimostrato di essere molto legate tra loro in questo percorso al Grande Fratello Vip.