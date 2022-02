Lulù Selassiè non si ferma più: dopo Cardi B conquista anche Loro

By

Lulù Selassiè sempre più personaggio rivelazione del Grande Fratello Vip 2021: dopo Cardi B conquista anche le star italiane.

Lulù Selassiè sempre più sulla cresta dell’onda. La principessa etiope che ha già conquistato la finale del Grande Fratello vip 2021 che si svolgerà il prossimo 14 marzo è la vera rivelazione della sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Con un carattere forte, ma allo stesse tempo fragile, con la sua immancabile borsetta, i capelli acconciati con gli space buns e le lentiggini realizzate con un trucco, ha letteralmente conquistato tutti.

Nella casa del Grande Fratello Vip dallo scorso 13 settembre, Lulù Selassiè ha fatto parlare di sè per il suo stile iconico, i suoi modi di fare, le discussioni che ha avuto con diversi concorrenti e la splendida storia d’amore con Manuel Bortuzzo con cui c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine anche se hanno dovuto affrontare vari alti e bassi prima di capire di essersi innamorati. Lulù, tuttavia, non ha conquistato solo il cuore di Manuel, ma anche quello del pubblico e di alcune star.

Tutti pazzi per Lulù Selassiè: da Andrea Pucci fino a Fedez e Chiara Ferragni

Lulù Selassiè sta conquistando davvero tutti. La principessa etiope è ormai diventata un personaggio. Oltre ad avere dei fan molto numerosi che le hanno regalato la finalissima del 14 marzo in largo anticipo e che lei ha festeggiato in modo particolare, ha attirato l’attenzione anche di grandi star. Durante una serata organizzata dal Grande Fratello Vip, ha imitato Cardi B la quale, sul proprio profilo Twitter seguito da milioni di followers, ha pubblicato il suo video. Ma non è tutto.

Negli scorsi giorni, infatti, a sfoggiare la sua stessa pettinatura, sono stati Chiara Ferragni e Fedez come potete vedere nella foto qui in basso.

Lulù a cui Manuel Bortuzzo a dedicato delle dolcissime parole d’amore per il mesiversario, infine, ha conquistato anche Andrea Pucci. Il famoso comico, ospite dell’ultima serata di Michelle Impossibile, si è presentato in studio con la parrucca “lullizzata”. Di fronte ad Andrea Pucci travestito da Lulù, Michelle Hunziker non ha trattenuto le risate. La foto di Andrea Pucci “lullizzato” ha rapidamente fatto il giro del web.

Il comico ha così deciso di svelare sul proprio profilo instagram il motivo per cui ha deciso di imitare la principessa etiope del Grande Fratello Vip.

“Lulù la amo e basta”, ha scritto Andrea Pucci pubblicando tra le storie del suo profilo Instagram la foto che vedete qui in alto. Alfonso Signorini mostrerà anche questa foto alla principessa etiope dopo averle mostrato il tweet di Cardi B?