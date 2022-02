By

Squalifica in arrivo al GF Vip? La frase-gate: “Mai sentita una frase così brutta“

C’è un alone di mistero che sovrasta la Casa del Grande Fratello Vip. Dopo l’ultima puntata del reality show, una concorrente ha detto una frase sconvolgente e molti gieffini sono rimasti scioccati da queste parole.

La regia continua a censurare molti concorrenti quando affrontano l’argomento e sembra che sia in arrivo una squalifica.

Scopriamo insieme cosa sta accadendo

Squalifica in arrivo al GF Vip: “Mai sentita una frase così brutta“

Sembra propri che Nathalie Caldonazzo stia rischiando la squalifica, ma scopriamo cosa è successo nella Casa.

Dopo la puntata di lunedì, l’attrice ha detto una frase poco apprezzata dai coinquilini. Il primo ad aver udito queste parole è Alessandro Basciano che commenta con Soleil e Miriana l’accaduto.

La Trevisan, amica di Nathalie, è rimasta molto male: “Mi ha deluso tanto. Io ero fiera del suo essere“.

“Io non ho mai sentito una frase così brutta in tutta la mia vita” risponde Soleil.

Ecco che Basciano rincara la dose dicendo: “Mi auguro per lei che questa frase non esca perché è da squalifica“.

Tutti nella Casa ne stanno parlando, ma non sappiamo minimamente cosa abbia detto la Caldonazzo di tanto raccapricciante. La regia continua a censurare i vipponi ogni volta che ne parlano e molti credono che lo stiano facendo apposta per coprire l’attrice.

C’è chi invece crede che il Grande Fratello Vip stia pensando ad una squalifica per Nathalie.

Gli unici dettagli che siamo riusciti a trovare a proposito della frase-gate sono quelli rivelati da Miriana in un momento di relax in piscina mentre parlava con Jessica.

“A me viene da piangere quando parlate di questa frase” confessa la gieffina e continua: “Io ho vissuto una vita con un padre nel partito radicale e potete immaginare. Mi viene voglia di chiederle perché lo ha detto, ma ti stai a render contro? Ha detto una cosa gravissima“.

Il mistero aleggia nella Casa del Grande Fratello Vip e molti concorrenti sono scioccati. Jessica ha provato più volte a tirare fuori l’argomento, ma ogni volta non si sente niente per via della regia.

Jessy per 2 volte prova a spiagare una frase molto grave detta da Nathaly ma la regia censura.. Non lo sapremo mai 😂 però continuate pure a parlare di Lulù #GFVIP #FAIRYLU

Siamo tutti molto incuriositi. Nathalie ha sempre detto quello che pensava usando anche dei paroloni, ma mai niente di così grave, almeno a mio parere.

E’ anche vero che la Caldonazzo sta cambiando strategia nelle ultime settimane e dapprima che parlava male di Soleil e Katia, adesso è loro amica. Nathalie mi sta mandando in confusione, ma è in arrivo veramente una squalifica al GF Vip? Non ci resta che guardare la puntata di stasera su Canale 5