Ricordate Nathaly Caldonazzo all’inizio della carriera? Ecco com’era

Nathaly Caldonazzo è una delle concorrenti del Grande Fratello. Dai tempi del Bagaglino a oggi il suo aspetto è decisamente cambiato

E’ una delle grandi protagoniste del Grande Fratello Vip, anche se non è dentro la casa dal primo giorno. Adesso, è in volata verso la fase finale e spera perfino di poter vincere la sesta edizione del reality di Canale 5. Intanto, il pubblico da casa e (perché no) i suoi inquilini si godono l’intatta bellezza di Nathaly Caldonazzo, che con i suoi 52 anni fa ancora girare la testa a molti.

Soprattutto per chi la ricorda da giovane, la sua bellezza è sempre stata stratosferica. Impossibile rimanere indifferenti al viso dai tratti delicati e uno sguardo ammaliante. Un viso praticamente perfetto e con un sorriso incantevole. Il grande attore Massimo Troisi si fidanzò con lei per una coppia da sogno, poi rotta a causa della prematura morte dell’artista. E proprio in quell’epoca, negli anni ’90, la Caldonazzo era molto famosa. A dirla tutta pur non avendo particolari doti artistiche era diventata un’icona di bellezza.

Nathaly Caldonazzo, bellezza mozzafiato da giovane: ma anche oggi è meravigliosa

E’ stata protagonista dei programmi del “Bagaglino” e ha partecipato a molti film. Di esperienze ne ha fatte molte, nonostante parecchi anni passati un po’ nell’oblio. L’abbiamo vista poi in vari reality, da Temptation Island fino all’Isola dei Famosi. E oggi, naturalmente, col Grande Fratello Vip. Nata a Roma nel 1969, la ricordiamo da giovane per una bellezza sconcertante: era più “pienotta” e coi tratti più dolci di oggi.

Adesso Nathaly è molto magra (forse un po’ troppo) ma conserva intatto il suo straordinario fascino. Ma proprio perché ammalia il pubblico del GF Vip, in tanti si chiedono se oggi Nathaly è innamorata: dopo Temptation Island ha lasciato il suo ex fidanzato Andrea Ippoliti, e oggi non ci sono segnali di un nuovo compagno: quantomeno a guardare il suo seguitissimo profilo Instagram.