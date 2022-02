By

Dopo la Rai, Stefano De Martino è pronto a dire di sì a Lei: bomba per il conduttore!

Stefano De Martino sta portando a casa sempre più successi. Divenuto famoso dopo la sua partecipazione alla nona edizione di Amici di Maria De Filippi e per essere stato il marito di Belen Rodríguez, adesso Stefano viene ricordato per il suo talento e per la sua bravura.

De Martino, infatti, quando stava con la modella ha sofferto molto, perché tutti lo riconoscevano come il fidanzato di Belen e non come Stefano.

Dalla rottura con la bella Rodríguez, il ballerino si è buttato a capofitto nel mondo della conduzione. Ha partecipato a L’Isola dei Famosi come inviato, ha condotto Made in Sud, Bar Stella e Step.

Adesso, Stefano è pronto per una nuova avventura, ma non con la Rai. Bensì ha detto di sì proprio a Lei ed è una bomba per De Martino.

Scopriamo quale proposta ha ricevuto l’ex ballerino di Amici

Dopo la Rai, Stefano De Martino dice di sì a Maria De Filippi: bomba per il conduttore

Stefano De Martino, dalla sua partecipazione ad Amici come ballerino, ha sempre mantenuto un ottimo rapporto con Maria De Filippi. Più volte il conduttore l’ha ringraziata, perché lei è stata la prima a credere nelle sue capacità e a motivarlo.

Ecco che la conduttrice torna da Stefano con una nuova proposta bomba: fare il giudice ad Amici 2022.

A rivelare la notizia è il portale TV Blog dove si legge: “Fra le voci che circolano nell’ambiente, quella che appare la più probabile e più vicina alla scelta finale di Maria De Filippi riguarda Stefano De Martino che dovrebbe far parte anche quest’anno della giuria di Amici di Maria De Filippi 2022”.

“D’altronde il rapporto di grande amicizia e complicità tra Stefano e Maria è talmente solido che ogni rimpatriata del conduttore di Bar Stella ad Amici viene accolta da tutto il team che confeziona questa trasmissione con grande gioia” conclude il portale.

Anche l’anno scorso, il conduttore prese questo compito molto seriamente e al suo fianco trovammo il principe Emanuele Filiberto e il cantante Stash dei The Kolors.

Quest’anno Stefano collaborerà con altri due volti e si pensa che si tratti della cantante Giorgia e dell’attrice Giulia Michelini.

Per quanto riguarda l’inizio del serale di Amici non si sa ancora molto, ma si ipotizza che inizierà il 19 marzo e si concluderà al termine del mese di maggio.

Gli allievi che hanno già conquistato la finale sono i ballerini Dario, Michele e Carola, e i due cantanti Alex e Sissi.

Maria De Filippi è pronta ed è sicura di volere al suo fianco Stefano De Martino. Del resto, il conduttore sa cosa piace al pubblico e soprattutto ha un occhio critico rispetto al ballo avendo fatto tanti anni di danza.

E’ una bomba per Stefano De Martino e sicuramente sarà un’altra grande avventura dove potrà imparare molto dalla conduzione di Maria ad Amici 2022