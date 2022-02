Temptation Island, la famiglia si allarga: nata Chloe Priscilla

By

Temptation Island, arriva una bellissima notizia: fiocco rosa per l’ex protagonista del dating show condotto da Filippo Bisciglia

E’ arrivata una bella notizia per tutti i fan di Temptation Island e dei suoi protagonisti. Una delle partecipanti più note ha dato un lieto annuncio: diventerà mamma per la seconda volta. Proprio ieri è nata la piccola Anastasia Priscilla. L’annuncio è arrivato direttamente dalla sua mamma, che su Instagram ha pubblicato un “reel” dove si vede la piccola che dorme beata nella sua culla.

Lei è una delle protagoniste del dating show estivo per eccellenza, e dopo questa esperienza è diventata una influencer molto affermata. Su Instagram è seguita da ben 600mila followers che la riempiono di like e commenti. La piccola è nata alle 12.11, e pesa 3.480 chili ed è lunga 52 centimetri. La sua mamma è Lara Zorzetto, che ha partorito la sua seconda figlia con taglio cesareo. Per lei è il secondo figlio dopo il piccolo Leonardo, che è nato nell’agosto del 2020.

Temptation Island, un (secondo) lieto annuncio fa felici i fan dell’ex concorrente

Si è data da fare con il compagno Mattia, visto che il nuovo arrivo c’è stato dopo meno di un anno e mezzo dalla nascita del primo figlio. I due stanno insieme da tre anni, ma evidentemente questo amore è stato travolgente. Lui è un imprenditore di successo, e insieme hanno voluto costruire un importante progetto di vita. Tuttavia, i due non sono sposati, ma non si esclude che possano farlo presto.

E’ probabile che i due decidano di convolare a nozze quando i figli saranno più grandi e “consapevoli”, per poter fare una festa ancora più bella. La Zorzetto è stata protagonista di Temptation Island nel 2018: partecipò al programma con l’ex fidanzato Michael De Giorgio. La ragazza è diventata famosa per le sue colorite espressioni durante i falò di confronto, e alla fine del programma ha deciso di lasciare il suo ormai ex compagno.