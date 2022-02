Silvia Toffanin crolla in diretta: l’intervista è toccante

Silvia Toffanin, la nota presentatrice di Verissimo, ospite a Michelle Impossible, non è riuscita a trattenere le lacrime quando ha intervistato un personaggio particolare

Sono giorni molto importanti per Silvia Toffanin: l’apprezzata conduttrice di Verissimo è grande protagonista della tv italiana. Oltre al suo programma, Verissimo, la moglie di Piersilvio Berlusconi sta presentando assieme ad Ezio Greggio “Striscia la Notizia”, ma solo per un periodo limitato. Inoltre, l’abbiamo vista ospite di Michelle Hunziker nel suo “one woman show” Michelle Impossible. Le due sono molto amiche, e chiaramente la vicenda della separazione della showgirl svizzera col marito Tomaso Trussardi continua a tenere banco.

La Toffanin ne ha parlato con la madre di Michelle, la signora Ineke. La chiacchierata è stata molto accorata, tanto che la conduttrice si è commossa quando la mamma della Hunziker ha raccontato degli aneddoti sul passato suo e della figlia. Un rapporto nel quale non è mancata qualche ombra. A far commuovere la Toffanin è stato un video mandato in onda, che ha mandato in onda immagini sull’infanzia di Michelle Hunziker.

Silvia Toffanin si commuove durante una toccante intervista

E’ partita qualche lacrima quando si è inevitabilmente parlato della dolorosa storia della setta nella quale l’ex di Eros Ramazzotti è caduta per cinque anni. “E’ stata una cosa terribile, una violenza che ha fatto soffrire anche noi”. Mamma Ineke ha, però, spiegato che non è mai riuscita a parlare in modo approfondito con la figlia su quanto è successo. C’è stato anche un episodio molto doloroso che ha coinvolto Michelle, raccontato dalla mamma. “Un giorno, alle 10 di mattina, mi disse che voleva fare un altro percorso di vita. Mi disse che doveva andare avanti da sola e che non c’era più spazio per me”.

La signora Ineke ha raccontato che l’ex marito Eros Ramazzotti voleva affrontare la persona che aveva plagiato la figlia, ma senza riuscirci perché la Hunziker glielo ha impedito. In pratica Michelle è stata lontana dai suoi cari per cinque anni, ma per fortuna la prima cosa che ha fatto quando ha lasciato la setta è stata chiamare proprio la madre. “Posso venire da te a fare colazione?”. Queste le prime parole dopo la fine dell’incubo.