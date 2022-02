Quali sono i segni zodiacali serial killer? Ecco i primi tre

Oggi scopriremo quali sono i segni zodiacali serial killer. Ecco la classifica dei primi tre: scopri se c’è anche il tuo segno zodiacale

Non tutti sanno che un determinato comportamento può dipendere dal segno zodiacale di appartenenza. Oggi parleremo dei segni zodiacali serial killer, quelli più pericolosi, dai quali bisogna stare alla larga quando sono particolarmente nervosi. Scopriremo insieme quali sono i primi tre in questa curiosa classifica.

Ognuno manifesta il proprio carattere in maniera diversa. C’è chi mostra maggiormente i propri pregi o difetti e chi, al contrario, tende a nasconderli. È una questione di abitudini e cultura. I segni zodiacali possono interferire in questo genere di scelte o di comportamenti. Ed è proprio ciò che vogliamo scoprire oggi.

Abbiamo già visto quali sono i segni più estroversi, quali sono i segni più crudeli in amore , quali sono i segni più pazienti e quali sono i segni più traditori. Oggi scopriremo invece quali sono i segni dello zodiaco serial killer. Ecco la classifica dei primi tre.

I segni zodiacali serial killer

Sagittario: al terzo posto in questa particolare classifica troviamo il segno del Sagittario. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono piuttosto carismatiche. Questo aspetto del loro carattere può essere un pregio se viene utilizzato in maniera onesta. Nel momento in cui si vuole fare del male a qualcuno, avere carisma può essere un’arma molto pericolosa. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco sarebbe in grado di convincere chiunque a fare qualsiasi cosa, attirando il malcapitato nella propria trappola.

Vergine: al secondo posto in questa singolare classifica troviamo il segno della Vergine. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono molto precise. Chi appartiene a questo segno dello zodiaco è maniacale e deve avere sempre tutto sotto controllo. In presenza di una mente folle, tutto ciò potrebbe diventare una vera e propria ossessione nei confronti di qualcosa o qualcuno. La razionalità e la capacità di programmare della Vergine potrebbe spingere le persone di questo segno ad escogitare il piano per il delitto perfetto.

Leggi anche – Quali sono i segni zodiacali più noiosi? Ecco i primi tre

Gemelli: al primo posto in questa curiosa classifica troviamo il segno dei Gemelli. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco hanno una doppia personalità. Chi appartiene a questo segno dello zodiaco nasconde sempre qualcosa agli altri, svelando soltanto una parte della propria personalità. In presenza di una mente deviata, tutto ciò può trasformarsi in un pericolo. Le persone che appartengono a questo segno dello zodiaco sono sempre capaci di attirare qualcuno nascondendo la parte peggiore di sé. E a quel punto sarà già troppo tardi per il malcapitato di turno. Statistiche alla mano, la maggior parte dei serial killer appartiene a questo segno zodiacale.