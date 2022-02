GF Vip daytime 24/2/22, panico nella Casa: per i corridoi si aggira un fantasma

La casa del GF Vip non è popolata soltanto dai concorrenti ma anche da alcune strane identità che si aggirano nei corridoi.

Il daytime del GF Vip è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani per un appuntamento davvero molto speciale e particolare. Mediaset, infatti, nonostante quello che sta succedendo al momento nel mondo, a causa degli attacchi subiti dall’Ucraina dalla Russia, ha scelto di mandare ugualmente in onda il reality show per donare un minimo di spensieratezza ai telespettatori sperando di provare a portare loro un sorriso.

L’appuntamento di oggi, infatti, precede la diretta di questa sera e per questo motivo sarà diviso in due parti. Nella prima, come di consueto, la produzione ci mostrerà che cosa è successo nelle scorse ore tra i concorrenti che iniziano a sentire una certa pressione a causa della finale che si avvicina sempre di più. Poi ci sarà uno speciale collegamento di Alfonso Signorini che durante il corso del daytime darà tutte le anticipazioni del GF Vip, ma procediamo con calma e vediamo che sta succedendo tra i vipponi perché le dinamiche non sono affatto mancate.

Miriana Trevisan vede un fantasma al GF Vip: il quarto avvistamento nella Casa

Il daytime del Grande Fratello Vip di oggi inizia con il botto, mostrandoci subito i dubbi che molti concorrenti iniziano ad avere dei seri dubbi su Davide Silvestri. A far partire il tutto è stata Soleil Sorge, che di recente ha fatto una confessione intima sul suo passato, ma Lulù Selassiè e Miriana Trevisan sembrano pensarla nello stesso modo. Le concorrenti sono convinte che lui sia uno stratega che abbia scelto volontariamente di non schierarsi pubblicamente dalla parte di tutti e di nessuno per andare fino in fondo a questo gioco, ma dalla strategia passiamo al relax e ai sorrisi di Giucas Casella.

L’illusionista è stato scelto come testimonial della moda estate 2022 dal pubblico e per questo motivo i suoi compagni di viaggio lo hanno aiutato a realizzare un servizio fotografico degno di nota, insegnandogli ad ammiccare come un vero playboy. “Alfonso sei fiero di me?” ha chiesto in maniera retorica e siamo sicuri che il padrone di casa del Grande Fratello Vip sarà fiero del suo vippone.

Momento di imbarazzo invece per Jessica Selassiè. Barù si era addormentato al suo fianco, ma Lulù lo ha prima svegliato perché voleva dormire nel suo letto e poi ha provato ad incolpare sua sorella perché non voleva più dormire con lui, ma la parola passa a Signorini che ci rivela che cosa vedremo questa sera. Ampio spazio ovviamente sarà dedicato al triangolo amoroso formato da Soleil Sorge, Alex Belli e Delia.

Per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ci sarà uno speciale messaggio dalla sua famiglia, mentre Davide riceverà una sorpresa da sua sorella. Miriana, invece, pare abbia visto un un’entità all’interno della casa del GF Vip e il conduttore rivela che questo è il quarto avvistamento nella Casa.