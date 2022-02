Uomini e Donne puntata 24/2/22, Maria zittita dal nuovo cavaliere: Gianni spiazzato

A Uomini e Donne è arrivato un nuovo cavaliere che ha “osato” zittire la padrona di casa Maria De Filippi.

Uomini e Donne è tornato sul piccolo schermo degli italiani riportando l’ennesima batosta per Biagio. Il cavaliere, nonostante lei gli abbia chiarito più volte di non provare nulla nei suoi confronti, ha voluto proseguire la sua conoscenza di Giuliana. La dama ha però ribadito in studio che le piace stare in sua compagnia, ma quando ritorna a casa non le rimane nulla dei momenti trascorsi insieme e per questo motivo, dopo essersi confrontata anche con la padrona di casa, decide di chiudere la conoscenza per evitare di illuderlo in quanto lui si aggrappa ad ogni singola sua parola nella speranza di conquistarla.

Il cavaliere si sente deluso per come sono andate le cose e accetta la sua decisione, anche se ha già messo gli occhi su qualche altra dama del parterre. Maria chiama al centro dello studio le sue ex Sara e Daniela. Per loro ci sono due cavalieri pronti a conoscerle ma la dama toscana decide di mandare via il suo corteggiatore perché non attratta da lui fisicamente. Questa frase ha scatenato l’ira di Gianni Sperti che l’accusa di essere una donna superficiale.

Lei non ci sta e trova assurda questa accusa, ma la conduttrice le fa notare che probabilmente conoscendolo potrebbe cambiare idea e così sceglie di dargli una chance.

Salvatore conquista il pubblico di Uomini e Donne: il nuovo ingresso del Trono Over

Maria, dopo che fa risedere i protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne, comunica a Matteo Ranieri che la sua unica corteggiatrice, prima di abbandonare di fretta e di furia gli studi, gli ha lasciato un biglietto in cui gli dice in maniera chiara e cristallina quanto lei ci tenga a lui e di come voglia conquistarlo. Lui rimane piacevolmente sorpreso ed apprezza il gesto.

Si passa a Diego. Per lui arriva una nuova dama ed accetta di conoscerla. Il gesto non viene visto di buon occhi dai presenti in studio che insinuano che il cavaliere non sia così legato ed attratto da Gloria come diceva nella precedente registrazione, ma secondo Gianni Sperti nemmeno lei sarebbe così presa da lui perchè non sembrerebbe essere rimasta scossa da quanto accaduto.

Al centro dello studio si accomoda un nuovo cavaliere, il suo nome è Salvatore ed in pochi minuti è riuscito a portare il sorriso negli studi di Uomini e Donne perché raccontando la storia della sua vita ha fatto in maniera forse involontaria alcuni doppi sensi e quando Maria o gli altri gli hanno chiesto maggiori spiegazioni, lui è andato dritto per la sua strada affermando di essersi spiegato in maniera chiara e cristallina.

Sicuramente, in sua compagna, ne vedremo delle belle durante il corso delle nuove puntata.