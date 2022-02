Test: caffè in tazza o in vetro? La risposta rivela chi sei veramente

Bevi il caffè in tazza o in vetro? La risposta al test rivela chi sei veramente

Mamma mia quanto è buono il caffè. Se la pensi come me, allora sei nel posto giusto! E’ sempre una buona occasione per gustare questo sapore intenso e amaro.

C’è chi ne beve cinque al giorno, chi solo la mattina, chi lo preferisce macchiato, con il latte o senza zucchero.

Il caffè nelle sue mille varianti ha conquistato e continuerà a conquistare milioni di palati.

Oggi ci soffermiamo su un dettaglio legato a questa bevanda. Quando vai al bar e chiedi un caffè sei un cliente che lo richiede in vetro o nella tazzina di ceramica? C’è chi dice che il diverso contenitore cambia totalmente il sapore del caffè, ma non solo, perché questa scelta rivela chi sei!

Nel test del caffè in tazza o vetro puoi comprenderti meglio e scoprire lati del tuo carattere ancora nascosti. Scopriamo come!

Test del caffè in tazza o in vetro: la scelta rivela chi sei veramente

In questo test del caffè devi porti una sola domanda: preferisco berlo in una tazzina di coccio o nel vetro? La risposta rivela lati del tuo carattere ancora ignoti.

Scegli e scopri chi sei!

1) Tazza

Tu sei una persona romantica, precisa e molto raffinata. La tazzina di ceramica è elegante e delicata proprio come te.

La tua scelta ci rivela anche che sei un’ottima amica. Ci sei sempre per loro e sanno che rivelandoti un segreto questo non verrà mai scoperto, almeno non per mano tua.

Proprio per questo approfitti degli incontri per spettegolare a fare gossip sfoggiando le tue centinaia di tazze in coccio colorate sorseggiando, ovviamente, del buon caffè.

LEGGI ANCHE -> Test del fiocco: scegli quello che ti piace e scopri chi sei davvero

2) Vetro

Se questa è la tua scelta allora sei una persona molto sincera e schietta. Non temi il giudizio degli altri e sai come esprimere le tue opinioni. Inoltre, riveli anche i tuoi giudizi più duri anche se sai che potrebbero fare male a qualcuno.

LEGGI ANCHE -> Test dello sgabello: scegli dove sederti e scopri un tuo lato nascosto

Per te la vita o è bianca o nera, non esistono le mezze misure e i compromessi nella tua quotidianità.

Sei anche una manica del controllo e vuoi che tutto sia sempre preciso e perfetto. Non puoi fare a meno della tua agenda, perché senza questa senti di star perdendo il controllo. Hai degli obbiettivi con dei certi orari e devi assolutamente portarli a termine entro il termine prefissato