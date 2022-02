Amatissima ex Uomini e Donne incinta del primo figlio: dolce annuncio

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Cecilia Zagarrigo è incinta, aspetta il suo primo figlio dal compagno. I retroscena sull’inatteso dolce annuncio



Da Uomini e Donne arriva una notizia molto lieta che riguarda un’apprezzatissima ex corteggiatrice, oggi influencer e volto noto per i fan del dating show di Maria De Filippi. L’ex partecipante e il suo fidanzato hanno dato il lieto annuncio: tra qualche mese diventerano genitori per la prima volta. Lei è una protagonista molto amata, che ha avuto una relazione poi interrotta con Carlo Pietropoli, e dopo ha trovato un nuovo amore. Adesso si prepara a diventare mamma. Parliamo di Cecilia Zagarrigo, che oggi è felice col suo nuovo compagno, Moreno Casamassima.

L’annuncio è arrivato sul classico post Instagram, con una lunga didascalia. “Noi, in fondo, l’abbiamo sempre saputo. La nostra era soltanto paura. Di rovinare la nostra amicizia, quel legame che ci mantteneva uniti come se fossimo sempre stati una coppia vera. Paura di smarrirci se le cose non fossero andate bene. Di non essere più noi, con quelle telefonate interminabili che dovevano essere soltanto lavorative e che poi finivano con: “Si, ma tu come stai? Come ti senti, cosa fai? Dove sei?”.

Uomini e donne, il lieto annuncio fa felici i fan dell’ex corteggiatrice

“Telefonate che pregavo non finissero mai. E allora finivamo col fare finta di niente, io con la mia vita e tu con la tua, sempre disponibili a venirci incontro insieme ma con la speranza, in fondo, di iniziare ad esserci in un modo totalmente diverso”. Un messaggio molto bello, che spiega come i due, prima di mettersi insieme, erano molto amici. Del resto lui è il suo agente, e quindi il loro rapporto era soprattutto lavorativo.

Poi qualcosa è cambiato e loro due si sono avvicinati, scoprendosi innamorati l’uno dell’altra. Lui è stato prima un amico, poi un fidanzato. E a breve diventerà prima amico, poi fidanzato, poi padre di suo figlio. Anche se adesso i due stanno insieme, continua a essere l’agente dell’ex corteggiatrice con la sua agenzia, con cui è socio Stefano Monte. La loro società si chiama Steve e More Consulting, ed è un’agenzia di Comunicazione e Web Marketing.