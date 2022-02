Doc 2 Nelle tue mani anticipazioni: clamoroso ritorno di fiamma?

Doc Nelle tue mani continua ad avere un incredibile successo, come è evidente dagli ascolti che ottiene puntata dopo puntata

Prosegue all’insegna del grande successo la seconda stagione di “Doc – Nelle tue mani”. Sempre più consensi da parte della critica e ascolti da record. Basti pensare che la puntata dello scorso 17 gennaio ha avuto uno share spaventoso, di ben il 28.7% di share e 6.5 milioni di spettatori complessivi. Numeri da record, che ricordano gli ascolti senza precedenti del Commissario Montalbano.

Questa sera è la volta della quinta puntata, che manderà in onda l’undicesimo e il dodicesimo episodio della fiction con Luca Argentero. Il tema di questa puntata è un possibile clamoroso ritorno di fiamma, con Andrea Fanti (il protagonista) e Agnese. Ma intanto Damiano dovrà scegliere quale strada seguire, e lo farà con un pensiero rivolto proprio verso Andrea.

Doc – Nelle tue mani 2: un successo clamoroso. Le anticipazioni della puntata di oggi

Intanto, Agnese ha definitivamente messo in discussione la sua vita e quello che riteneva di desiderare per davvero. E’ evidente che l’ex capo dell’ospedale stia provando di nuovo dei sentimenti nei confronti dell’ex marito. Damiano aveva scoperto importanti dettagli sulla morte di Lorenzo Lazzarini. Ha trovato il certificato medico che lo staff di Fanti voleva far sparire e che li inchioda: infatti, i medici sapevano che il loro collega era malato, ma lo hanno lasciato operare nel reparto, diffondendo il virus.

In ogni caso, le attenzioni maggiori saranno per Agnese e i suoi tribolati sentimenti: l’ex moglie di Fanti mette in dubbio anche il senso di aver fatto di tutto per prendere un figlio in affidamento. La crisi col suo attuale compagno è ormai ufficialmente aperta, con Andrea sullo sfondo.

Dopo il primo periodo di pandemia, molti infettivologi sono diventati delle vere star televisive: scopriamo insieme il ruolo di Cecilia Tedeschi, dalla realtà alla fiction, in questo esclusivo #backstage di #DOCNelleTueMani2. 🎬 pic.twitter.com/5cw1xxtfDH — DOC Nelle Tue Mani 2 (@DocNelleTueMani) February 23, 2022