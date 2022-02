Rompicapo dei banditi: sai risolvere l’indagine di polizia?

Mettiti comodo perché fidati che ci metterai un po’ ad indovinare questo rompicapo. Abbiamo degli agenti di polizia che devono sventare un colpo, ma i banditi in questione si sono rivelati molto più furbi di quanto si pensava. Leggi attentamente la consegna, perché c’è un bel tranello.

Gli indovinelli permettono di mettere in gioco le proprie abilità, specialmente a livello di logica. Non è sempre facile, a volte è grazie ad intuizioni miste a conoscenze personali che si riesce a risolvere l’inganno. Ciò che più conta è non abbattersi alla prime difficoltà, soprattutto attendere prima di vedere la soluzione. Con un po’ di calma e un trucchetto che ti svelerò, potrai risolvere l’enigma.

Sei pronto a metterti in gioco? Innanzitutto, è bene che tu legga la consegna del rompicapo. Sappiamo che i protagonisti sono dei poliziotti e dei banditi, ma cosa succede? Abbiamo a che fare con un’indagine sotto copertura, niente di facile per gli agenti che dovranno essere più furbi dei ladri, ma ecco che succede:

“Durante un’indagine, un agente segreto si nasconde dietro un muretto ed osserva l’ingresso del covo di una banda di malviventi. Resta lì diverse ore nel tentativo di capire come poter entrare: poi intuisce che c’è una regola che riguarda la parola d’ordine che ciascun bandito pronuncia prima di entrare.

Ne arriva uno, bussa tre volte al portone e dall’interno gli viene detto: “8”. Il malvivente risponde: “4”. Arriva il secondo, bussa cinque volte e dall’interno gli viene detto: “12”, il bandito risponde “6”. Arriva un terzo bussa sei volte, gli viene detto “10” e lui risponde “5”.

Visto che tutti i malviventi entrano nel rifugio, il poliziotto crede di aver capito come poter entrare: si traveste, bussa due volte, da dentro gli viene detto “16”, lui risponde “8” quindi aprono e gli sparano. Perché?”

Cosa ha portato a questo evento terribile? Se vuoi divertirti con un indovinello più semplice, fai il rompicapo in cui devi trovare un’auto in un covo di lumache, vedrai che divertimento! Ti sfido a trovare la soluzione, se non riesci, scorri l’articolo perché so la risposta, ovviamente!

Soluzione: rompicapo dei banditi, ci sei riuscito da solo?

Inoltre, sul nostro sito trovi una certa varietà di indovinelli, perché non risolvi il rompicapo di logica nel quale devi indovinare l’oggetto? E’ decisamente da perdere la testa, ma la tua immaginazione ti sarà utile. Nel caso del rompicapo di oggi c’è solo tanta ma tanta attenzione verso i dettagli… allora, hai capito? Te lo dico io!

Ti ho tratto in inganno, e so anche il perché! Sicuramente ti sarai trovato in difficoltà, perché hai pensato che la soluzione fosse comunicare ai malviventi la metà del numero che questi pronunciano. In realtà, sei lontanissimo dalla soluzione, anzi ti dico proprio che non dovrai fare nessun calcolo.

Mai dare per scontate le risposte, perché è proprio l’indovinello più semplice che sbalordisce. Infatti, è tra le righe che dovevi trovare la soluzione, perché soltanto conoscendo tutte le informazioni si può scoprire la verità dell’enigma.

La risposta è: si accede al covo dei banditi dicendo da quante lettere è composta la parola detta dagli stessi malviventi. Ad esempio, quattro è il numero di lettere in otto!

Allora, ci eri arrivato da solo? Ci vediamo al prossimo rompicapo!