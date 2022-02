“Il mio primo bacio l’ho dato a lei”: confessione intima al GF Vip

Gf Vip, ha confessato agli altri vipponi a chi ha dato il suo primo bacio. Ecco il video con la rivelazione. I fan non se lo aspettavano

Mentre la finale si avvicina, nella casa del GF Vip si susseguono dichiarazioni sorprendenti e colpi di scena. Spesso, ciò avviene attorno al tavolo, quando di sera (o meglio, di notte) i concorrenti si radunano per mangiare. Chiaramente, il clamoroso bacio saffico tra Soleil Sorge e Delia ha scosso gli abitanti della casa.

Il triangolo con Delia e Alex continua a tenere banco, soprattutto per quello che è accaduto dopo con Davide Silvestri e il furioso litigio con Soleil. Qualcosa è accaduto anche nel post puntata, naturalmente. I concorrenti si sono incuriositi sulla natura del bacio, che con due donne come Soleil e Delia ha incuriosito e fatto discutere. Forse anche per questo Miriana le ha chiesto se avesse mai baciato una donna. “Sì certo – ha detto – in realtà credo che il mio primo bacio è stato con una donna”.

GF Vip, il bacio “saffico” sconvolge tutti

La Trevisan ha prontamente replicato: “Da ragazzine piccole ci può stare”. Insomma una rivelazione all’apparenza poco significativa, ma in realtà piuttosto importante. Parole che hanno lasciato un po’ tutti basiti. “Io le dicevo che secondo me aveva delle brutte vibrazioni. Per questo le dicevo “liberati”, e lei mi si è buttata sopra e ci siamo baciate”. Insomma, Delia ha provato a baciare Soleil e lei ha risposto.

“Se è questo che vuoi, ok ci sto se lo desideri. Dopo le ho chiesto se dopo si è sentita meglio”. Un avvenimento che ha scioccato anche Alex Belli. “Sono scioccato – ha detto l’attore – ho visto loro due che si baciavano e io non c’entravo nulla con quella roba. Mi sono chiesto che cosa stava succedendo. Che ne so perché si sono baciate”. Tra l’altro tra le due (Delia e Soleil) ci sono stati anche dei complimenti reciproci.