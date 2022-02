Doc 2 Nelle tue mani, la famiglia si allarga: l’amatissima attrice è incinta

La star di Doc 2 Nelle tue mani ha annunciato ai suoi fedeli sostenitori di essere in dolce attesa! Il tenero scatto ha emozionato il web.

Doc 2- nelle tue mani si è rivelato essere, per la seconda stagione consecutiva, un grande successo targato Rai. L’azienda pubblica sembrerebbe non sbagliare un colpo nella realizzazione di fiction, che trovano un particolare riscontro da parte del pubblico del piccolo schermo degli italiani che scelgono di premiarle con veri e propri ascolti record.

Tutti gli artisti che ne prendono parte, proprio come in questo caso, entrano subito nel cuore di milioni di telespettatori che li seguono anche al di fuori del singolo progetto, mostrando loro tutto il proprio sostegno anche a telecamere spente. Per questo motivo non appena una delle protagoniste indiscusse della serie ha annunciato di essere in dolce attesa non hanno potuto fare a meno di riempirla di messaggi d’affetto e felicitazioni per questo straordinario periodo che si ritrova a vivere, costruendo una famiglia.

Silvia Mazzieri di Doc è incinta e il suo annuncio ha rapidamente fatto il giro del web.

Silvia Mazzieri di Doc 2 Nelle tue mani è incinta! Il tenero annuncio emoziona il web

Silvia Mazzieri, nota al pubblico del piccolo schermo per aver interpretato il personaggio di Alba Patrizi nella serie di successo targata Rai Doc – Nelle tue mani, ha annunciato sui suoi canali di essere in dolce attesa.

L’attrice ha scelto di pubblicare un tenerissimo scatto che la immortala al fianco del suo compagno, Yari Gugliucci (un volto anche lui noto al grande pubblico per essere un artista molto apprezzato nel suo settore di appartenenza) mentre lui è intento a stringerla in un tenerissimo abbraccio. Purtroppo non si conoscono ulteriori informazioni riguardo questo periodo magico che la coppia sta vivendo.

Entrambi, infatti, sono molto riservati ed hanno preferito annunciare soltanto della nuova vita in arrivo senza lasciarsi andare a maggiori dettagli. Dallo scatto però, dove si vede il bellissimo pancione della star di Doc, è possibile dedurre che sia incinta del 4 o 5 mese, ma queste ripetiamo restano soltanto ipotesi. Sicuramente, non appena il piccolo di casa verrà alla luce, saranno loro stessi a dare maggiori informazioni e magari, perché no, presentandolo ai loro fedeli sostenitori.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Silvia Mazzieri (@silvia__mazzieri)

Non ci resta che fare i nostri migliori auguri a Silvia Mazzieri e Yari Gugliucci per il piccolo in arrivo.