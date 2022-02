Masterchef Italia 2022 anticipazioni: arriva il grandissimo campione

La durissima e severa gara di Masterchef 11 è quasi giunta al traguardo: nella prossima puntata, in onda stasera su SkyUno, ne vedremo delle belle



Arriva il giovedì, e l’appuntamento con Masterchef è come sempre immancabile. La gara per diventare lo chef vincitore si sta avviando ormai verso la conclusione. Questa sera su Sky Uno andrà in onda una puntata molto importante, con ancora tanti colpi di scena e ospiti importanti. Del resto siamo alla semifinale, quindi i giochi sono ormai quasi fatti e non resta che provare ad individuare il vincitore di questa undicesima edizione.

Non mancheranno le solite prove insidiose, che metteranno alla prova i concorrenti che ambiscono alla finale. E ci sarà un commensale davvero importante, visto che l’ospite d’eccezione del giorno è il campione di tennis Matteo Berrettini, che sarà ospite dei giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli per fare da assaggiatore d’eccezione. Lo vedremo nell’ultima prova in esterna di questa edizione. Stavolta la Masterclass si svolgerà nel ristorante stellato “Da Vittorio”.

Masterchef 11, un ospite d’eccezione per la semifinale

Vedremo anche l’ultima “Mystery Box” di quest’anno. Ormai ci siamo, e i concorrenti dovranno fare l’ultimo sforzo. Va detto che arrivati a queste fasi il livello, ormai, si è già alzato parecchio. Ma come sempre, la Mystery può celare insidie di ogni tipo. La scorsa settimana abbiamo visto la particolare recensione di Valerio Massimo Visintin, il critico col volto mascherato temutissimo da tutti gli chef d’Italia.

Stavolta, i concorrenti dovranno mettersi alla prova con le loro debolezze. Probabile che ognuno di loro dovrà fare un piatto mai realizzato prima, o mettersi alla prova con qualcosa che non è nelle loro corde. Ad esempio, vedremo Carmine preparare le uova, che ha più volte spiegato non essere il suo forte. Non mancherà nemmeno l’ultimo Invention Test: insomma, ne vedremo delle belle, in una puntata che ci accompagnerà alla finale.