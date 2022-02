Aurora Ramazzotti smaschera mamma Michelle Hunziker: salta fuori tutto ora

Aurora Ramazzotti ha smascherato sua mamma Michelle Hunziker durante il corso del suo One Woman Show Michelle Impossibile: lei non l’aveva mai raccontato prima di questo momento, ma ora la verità è venuta a galla. Lo avreste mai detto?

Aurora Ramazzotti non poteva non essere una delle protagoniste di Michelle Impossibile, il One Woman Show che vede al centro del programma le doti artistiche di una delle conduttrici ed artiste più apprezzate dal pubblico del piccolo schermo. Ovviamente stiamo parlando di sua madre Michelle Hunziker, che durante il corso della puntata andata in onda ieri su canale 5 avrebbe probabilmente fatto a meno di una confessione inedita da parte di sua figlia che ha smascherato un segreto che per molto tempo aveva tenuto nascosto.

La verità però è venuta a galla e a raccontarlo ai quattro venti, è stata proprio la figlia di Eros Ramazzotti che ha fatto notare a sua madre, nonché padrona di casa dello spettacolo, che non c’è assolutamente niente di male in quello che ha fatto, anzi. E’ una cosa normalissima e non capisce come mai non lo abbia mai detto prima e di come nessuno se ne sia mai accorto durante il corso di questi anni.

Aurora Ramazzotti ha smascherato Michelle Hunziker ed ora il suo segreto è a conoscenza di tutti i suoi fedeli sostenitori.

Michelle Hunziker smascherata da Aurora Ramazzotti: il retroscena inaspettato

Michelle Hunziker, che è stata la protagonista di un nuovo colpo scena dopo la rottura con Trussardi, non lo aveva mai raccontato prima e nessuno si era accorto di questo passaggio che è avvenuto qualche anno fa, ma a rivelare tutta la verità ci ha pensato sua figlia Aurora Ramazzotti che senza troppi giri di parole ha spifferato il tutto durante il corso della trasmissione:

“Se non ricordo male era il periodo che ti eri rifatta il seno” ha dichiarato la figlia d’arte durante la messa in onda di Michelle Impossibile. “Che poi non ho mai capito perché non l’hai mai detto visto che non c’è nulla di male dopo tre figli” ha subito aggiunto la Ramazzotti senza perdersi d’animo. “Fa ridere che poi te le sei rifatta lo stesso giorno del tunnel carpale così nessuno se ne è accorto” ha poi concluso, svelando il segreto di sua madre di cui nessuno si era accorto fino a questo momento.

Non è mancata, ovviamente, di fronte a queste parole, la replica della conduttrice che ha risposto così alle dichiarazioni di sua figlia: “Questa non te la perdono. Intanto volevo ringraziare Aurora con un grande applauso per la sua apparizione in tv perché la mamma non dimentica”.

