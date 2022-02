Isola dei Famosi 2022 anticipazioni, cast bomba per Ilary Blasi: nomi ufficiali

L’Isola dei Famosi tornerà in onda a marzo dopo la fine del Grande Fratello Vip e sarà condotto ancora da Ilary Blasi: i primi nomi ufficiali

Il conto alla rovescia è iniziato: l’Isola dei Famosi sta finalmente per arrivare. Sarà una sorta di cambio della guardia con il Grande Fratello Vip, la cui finale andrà in onda il prossimo 14 marzo. Non manca molto, in fondo. Ed è tanta l’attesa per conoscere il cast ufficiale dell’altro super reality di Canale 5 che chiuderà la stagione televisiva. Infatti “L’Isola” andrà in onda fino a fine maggio. Grande attesa, quindi, con la novità principale è la divisione dei concorrenti in singoli e in coppie.

Il settimanale Nuovo Tv ha anticipato che la prima coppia sicura della partecipazione (di fatto ufficiale) è quella formata da Lory Del Santo e dal fidanzato Marco Cucolo. La coppia sarà considerata come un singolo concorrente. La conferma è arrivata direttamente da Lory Del Santo, che si sta preparando a partire. L’ex protagonista di “Drive In” ha già partecipato all’Isola, vincendo l’edizione del 2005. All’epoca era più giovane, ma anche oggi a 63 anni si sente prontissima a fare il bis, anche se lei questa volta punta soltanto a divertirsi.

Isola dei Famosi: la prima coppia a partecipare è ufficiale (o quasi)

“Sarò una spettatrice che osserverà coloro che sono pronti a sbranarsi per la vittoria – ha spiegato la soubrette – io voglio essere una cellula impazzita in questo sistema”. Lory sarà accompagnata dal fidanzato Marco Cucolo. I due hanno partecipato insieme anche a un altro show simile, Pechino Express, nel 2006. Il ragazzo è molto più giovane di lei, visto che ha 30 anni. A quanto pare non voleva partecipare all’Isola, ma sarebbe stato convinto dalla fdianzata. I due fanno coppia fissa da ben nove anni, e a quanto pare la notevole differenza di età non rappresenta un problema.

La Del Santo ha partecipato anche al Grande Fratello Vip e allo show Back to School. Secondo indiscrezioni, gli altri possibili partecipanti dovrebbero essere: Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro, Ilaria Galassi (ex Non è la Rai), i Cugini di Campagna, Floriana Secondi, Ilona Staller-Cicciolina, Guendalina Tavassi col fratello Edoardo, Nicole Daza (fidanzata di Marcell Jacobs), Jeremias e Gustavo Rodriguez (fratello e padre di Belen).