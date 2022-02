Coppia vip si dice addio? Dopo Totti e Ilary, un’altra clamorosa indiscrezione

By

Dopo la presunta crisi di Francesco Totti e Ilary Blasi, un’altra coppia vip starebbe affrontando un periodo difficile. La rottura è vicina?

Negli scorsi giorni non si è fatto altro che parlare, per quanto riguarda il mondo della cronaca rosa, della presunta crisi che avrebbe colpito Francesco Totti e Ilary Blasi. I due, secondo i media, già da tempo starebbero vivendo un periodo di crisi che si sarebbe trasformato in qualcosa di irreperibile, tanto da spingerli alla separazione e a frequentare qualcun altro.

Il calciatore, stufo di queste illazioni sul conto della sua famiglia, ha deciso di rompere il silenzio e di smentire la crisi con sua famiglia, facendo notare che loro hanno dei bambini e giocare su queste cose appare molto scorretto da parte di chi fa informazione. Superato questo passaggio, nel mondo della cronaca rosa è spuntata un’altra coppia vip che starebbe vivendo un periodo di crisi.

A lanciare la notizia è stato il settimanale Nuovo, che ha rivelato che oltre a Totti e la Blasi, anche Ilaria D’Amico e Gianluigi Buffon non starebbero vivendo un periodo facile per quanto riguarda la loro vita di coppia.

Ilaria D’Amico e Buffon in crisi dopo Francesco Totti e Ilary Blasi? Il gossip

Se Francesco Totti e Ilary Blasi hanno dominato la scena, fin quando lui non è intervenuto pubblicamente per smentire il tutto, ora l’attenzione mediatica si è spostata focalizzandosi sulla vita sentimentale di Ilaria D’Amico e Gianluigi Buffon.

Secondo quanto riportato dal settimanale, la coppia starebbe vivendo un forte periodo di crisi in quanto lui sarebbe più concentrato che mai soltanto sulla sfera lavorativa della sua vita, mentre lei sarebbe stufa di aspettare un matrimonio che non sembrerebbe mai arrivare e se qualcuno pensa che le nozze siano rinviate a causa della precedente unione matrimoniale del calciatore, purtroppo toccherà ricredervi in quanto risulta regolarmente divorziato con Alena Seredova.

Almeno per il momento, è bene specificare, che i due non hanno ancora commentato la notizia che li vede protagonisti, quindi non è detto che quanto trapelate dalle fonti del noto settimanale corrisponda alla realtà dei fatti, ma è pur vero che i due non hanno ancora smentito il tutto.

Buffon e Ilaria D’Amico sono in crisi oppure si tratta dell’ennesima notizia di gossip senza alcun fondamento nella realtà di tutti i giorni? Per avere una domanda a questa risposta non ci resta che attendere ulteriori sviluppi sulla vicenda.