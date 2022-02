Choc nella notte al Grande Fratello Vip: paura tra i concorrenti

Vi siete mai chiesti se i gieffini abbiano mai avuto a che fare con eventi inspiegabili? Di certo, nel corso della loro vita ne avranno viste di tutti i colori, ma quando dentro la casa del Grande Fratello Vip accade l’inspiegabile, la paura non può essere contenuta. Tra curiosità e terrore, vi raccontiamo una storia dove chi ride non è detto che lo si veda.

Ebbene sì, stiamo trattando un argomento un po’ delicato, ma le notizie sono arrivate come un fulmine a ciel sereno per tutti. Ci sono degli eventi che non sempre trovano una spiegazione, e quando li si scoprono all’interno di un reality controverso come il Grande Fratello Vip, lo stupore aumenta. I concorrenti sono sempre molto diretti e trasparenti, soprattutto per la tematica in questione. Sapete che succede? C’è qualcosa che non è chiaro, e questa cosa mette i brividi.

Non sempre si comprende il perché del comportamento dei concorrenti, vivi e vegeti, figuriamoci se si tratta di qualcosa che va oltre la conoscenza umana. Il Grande Fratello Vip proprio perché è un esperimento sociale, ha a che fare con tutto quello che contraddistingue il comportamento e la vita umana. Infatti, non poteva essere diversamente, anche in questo caso.

Di recente possiamo confermare che è scoppiata una vera bomba per la famiglia della Sorge, per cui si parla di una tensione di un certo livello. E’ da cinque mesi circa che la figlia vive una grande pressione mediatica, era chiaro che prima o poi avrebbero detto la loro mostrandosi.

Così, tra faide e incomprensioni, arriva l’evento che nessuno si sarebbe mai aspettato, ma le dichiarazioni dei concorrenti sono forti e non possono passare inosservate.

Grande Fratello Vip: ecco cosa accade di notte!

Come se non bastasse l’imprevedibilità è di casa, e tra i fatti che più hanno sconvolto il fedelissimo pubblico a casa che non perde un solo appuntamento, c’è stato il bacio e la passione scoppiata tra due vipponi. Chi riesce a stare dietro a tutto quello che accade? Meno male che ci siamo noi, pronti ad aggiornarvi delle situazioni correnti. Sapevate che i vip non sono poi così soli? Non stiamo parlando della regia…

Che c’entra la bella e talentuosa Miriana Trevisan? La showgirl è stata spesso presentata in delle gag divertenti con il compagno e “collega” paragnosta Giucas Casella, per quale ragione? Come il mago ha delle abilità sensitive, anche la stessa Trevisan le possiede. E’ proprio lei quella che si accorge che all’interno della casa c’è una presenza.

Essere un paragnosta equivale a dire di possedere delle capacità che permettono di comunicare con canali alternativi, diversi da quelli tradizionali. E proprio mediante queste competenze, sarebbe in grado di affermare questa situazione.

Stiamo parlando di fantasmi? Potrebbero esserci, non abbiamo la certezza assoluta, ma la showgirl ha affermato di sentire delle presenze. Già in passato Cristiano Malgioglio diceva di parlare con una certa “Gina”, sarà vero? Ecco le parole della donna:

“So che c’è un’entità qua e ci parlo.”

Afferma questa frase a Sophie Codegoni che non crede a quello che sta sentendo, e vuole capirci qualcosa di più. Sembrerebbe che anche il chirurgo delle star Giacomo Urtis abbia vissuto una sensazione simile.

E voi cosa ne pensate? Restiamo aggiornati!