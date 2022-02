Ancora uno scivolone al GF Vip: squalifica inevitabile?

Gli animi all’interno della casa più chiacchierata d’Italia, si stanno sempre più scaldando. Possiamo affermare che la tensione sta facendo degenerare la situazione al GF Vip. Il motivo? Sono state fatte delle affermazioni al dir poco pesanti. Infatti, al pubblico certe frasi non sono passate inosservate.

Che il GF Vip sia fonte di scontri e continui battibecchi, è chiaro. Ma al momento si sta letteralmente superando una soglia che rappresenta un vero limite. Già qualcuno aveva fatto delle dichiarazioni poco carine, ma la regia e gli autori sono sorvolati, adesso però sembra proprio che il regime stia cambiando. Sarà che i telespettatori fedelissimi a questo reality, si sono stancati di ascoltare delle cattiverie del genere, oppure c’è dell’altro?

Se pensate che i guai al GF Vip siano terminati, vi sbagliate di grosso, perché adesso sembra essere cambiato qualcosa. Le conseguenze per le affermazioni poco corrette sono sempre state sanzionate con provvedimenti importanti, la peggiore la squalifica. Che sia questo il caso, oppure si sorvolerà? Il protagonista della notizia di oggi, ci spera!

Di recente, è saltata fuori una verità choc da parte del vippone che ha rivelato tutto, situazione che non favorisce il colpevole delle frasi incriminanti. Come ogni edizione, anche in questa ci sono state una serie di situazioni che non sono piaciute, ma questa sembra proprio la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Tra una confessione e l’altra, ecco cosa ha detto la vippona in questione. Come si difenderà dagli attacchi dei compagni, che per niente hanno gradito? E anche dal possibile tornaconto del pubblico e dei fan.

Squalifica o non? Il GF Vip non perdona!

Come se non bastasse, all’interno della casa più spiata e chiacchierata d’Italia ne succedono di cotte e di crude. Tra le ultime rivelazioni, non si può non menzionare il terribile dramma di Soleil Sorge, un racconto che mette i brividi. La gieffina è sempre molto criticata, ma in realtà dietro i suoi 27 anni, nasconde delle fragilità e traumi di un certo spessore. Così, tra le confessioni, non ce ne sono solo di toccanti, ma anche di alcune bollate come razziste e cattiverie gratuite.

Si tratta proprio di Nathaly Caldonazzo! La showgirl è molto apprezzata dal pubblico a casa, ma ultimamente sono state fatte delle affermazioni da parte della stessa che per niente sono piaciute ai concorrenti, i quali vorrebbero proprio che il pubblico sapesse.

Che la donna abbia un carattere molto forte, è stato evidente fin dall’inizio, altrimenti non sarebbe arrivata fino a questo punto. Ma è stato proprio durante la scorsa nomination che quanto detto dalla stessa stava per uscire fuori. La ragione è data dal fatto che i suoi compagni, attaccano e non accettano le affermazioni dichiarate.

Durante un momento di sconforto, si lascia andare ad un crollo emotivo con l’amico e compagno Antonio Medugno, che nonostante abbia solo 23 anni, è molto più maturo e saggio di quello che sembra. Infatti, riprendendo il discorso consiglia così all’amica:

“Secondo me lunedì sorvolano. Non parliamone perché poi dicono non continuare giustamente…”

La famosa affermazione sembrerebbe non essere trapelata, ma ecco che la gieffina ne dice un’altra molto dura:

“Comunque calmatevi con sto cibo sembra davvero gli indigeni… oddio!”

Si rende subito conto di averne detta un’altra, e conclude così il discorso:

“Io non voglio neanche farmi vedere così… Mi fanno impazzire qua dentro. C’è una cattiveria assurda. Lo so che sono forte, ma ci sono dei momenti. Io non ce la faccio più e non mi va di stare qua. Non me ne frega niente di stare qui.”

Sembrerebbe proprio che dentro la casa la tensione e l’ipocrisia regnino sovrane. Situazione che secondo la Caldonazzo, la porterebbe a sbottare così e ad essere per come non è realmente. Sarà che le Princess, è con loro che ha litigato, nello specifico Jessica Selassié, stiano accentuando la cosa per farla fuori, oppure si tratta di una concorrente che finora si è mostrata diversa da come è realmente?

Restiamo aggiornati sui prossimi commenti e verità!