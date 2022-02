Rompicapo, ti sfido: trova la parola nascosta nell’immagine!

Allenarsi con degli indovinelli dovrebbe essere il passatempo preferito di chiunque. Permette di mettersi in gioco, e con il rompicapo di oggi, dovrai trovare una parola che non tutti sanno scovare! Ti lancio questa sfida, vediamo chi sarà più furbo tra i due e riuscirai a trovare la soluzione da solo.

Di certo, se proprio dobbiamo utilizzare gli smartphone e il pc, facciamolo per qualcosa di produttivo e che ci ritornerà utile. Stiamo proprio parlando di un rompicapo che ti farà letteralmente impazzire, perché di parole non ce ne sono proprio in questa foto! Sarai un abile osservatore, oppure perderai anche questa volta? Sei pronto per gareggiare? Ti mostro meglio l’immagine, e il trucco che potresti usare per risolvere l’enigma.

Eccoci qui al consueto appuntamento del Sabato con i nostri amati indovinelli. Il rompicapo di oggi è una brutta bestia, il motivo? Non ci sono parole nella foto, o meglio sono i personaggi qui rappresentati che hanno a che fare con queste ultime. Bisogna trovare la soluzione in men che non si dica, perché vedrai una volta trovata, ti mangerai le mani per non averlo fatto da solo!

Allora, nel frattempo hai trovato la fatidica parola “C-O-M-I-D-A”, oppure hai necessariamente bisogno del mio aiuto? Ti mostro subito dov’è e il trucco per risolvere enigmi di questa tipologia.

Rompicapo della parola: ecco la soluzione!

Eccola lì evidenziata nel cerchietto, c’è la parola COMIDA! Ti ho fregato, ma ti ho anche già abbondantemente aiutato. Fin dall’inizio della nostra sfida ti avevo suggerito che nell’immagine non ci sono delle “vere parole”. Infatti, soltanto i personaggi della foto ci hanno a che fare, perché leggono, ma tu non puoi vedere cosa stanno leggendo.

Così, è proprio nei contorni degli oggetti più contorti che avresti dovuto trovare la soluzione. In questo caso è tra le foglie articolate della pianta. Vuoi sapere un trucco? Quando ti si presentano indovinelli del genere, non cadere in inganno. Perché è molto facile prendere letteralmente la consegna, dimenticandosi che bisogna leggere tra le righe.

Una volta capito ciò, ti sarebbe bastato seguire il mio consiglio, e andare ad osservare i dettagli, scovando le diverse anomalie in foto.

Allora, ci eri già riuscito da solo, o hai perso? Ecco scovato il tranello! Ci vediamo al prossimo rompicapo di Instanews.