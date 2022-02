“Me ne vado”: clamoroso ad Amici 21 ad un passo dal serale

Colpo di scena nella scuola di Amici. Il cantante è crollato spiegando a tutti di voler abbandonare subito il talent show di Canale 5



Un altro incredibile colpo di scena nella scuola di Amici, a pochi giorni dall’inizio della fatidica fase del “Serale”. Uno dei protagonisti di questa 21esima edizione è andato letteralmente in crisi, spiegando di voler abbandonare immediatamente il talent e lasciare la scuola.

“Basta, me ne voglio andare – ha detto – non riesco ad esprimermi, a mettere in mostra il meglio di me”. Uno sfogo molto amaro, visto che poi ha spiegato: “Mi sento sempre in bilico, non sento di poter emergere. Non voglio stare qua ed essere in un ruolo marginale. Non mi piace essere sempre quello che bazzica negli ultimi posti”. Il cantante in questione è Calma, che ha minacciato di voler andare via dalla scuola.

Dichiarazione shock ad Amici: il cantante vuole andare via

Il ragazzo è stato incoraggiato dall’amico Michele, ballerino. “Non dire così, io ti capisco ma tu hai molto talento. Sai usare la tua voce in molti”. A consolare il cantante di Rudy De Zerbi anche Sissi, che lo ha invitato ad avere più fiducia in sé stesso. In ogni caso, gli amici hanno capito che quello del ragazzo era solo un amaro sfogo. Del resto gli hanno detto che senza di lui il serale non sarebbe la stessa cosa.

Ecco perché Calma dovrebbe rassenarsi e riprendere il suo percorso. Tra l’altro, il cantante non è ancora certo di essere nel serale. Al momento quelli già sicuri sono Sissi, Dario, Alex, Michele e Carola. Intanto, la prossima puntata del “domenicale” è attesa per domani alle 14 su Canale 5.

