Isabella Ricci, dopo Uomini e donne è tutto vero quello che sta accadendo

Con Uomini e Donne non si perdono mai di vista i propri beniamini. In questo caso, la raffinata e donna di altri tempi, Isabella Ricci continua a tenere banco. La dama sta vivendo un momento particolare, del quale ci si era interrogati se fosse vero, e da quanto affermato, si tratterebbe proprio della verità.

Tra inganni e tranelli d’amore, il dating show più seguito nei pomeriggi di Canale 5, Uomini e Donne, colpisce ancora. Che si tratti di un programma molto amato, non ci sono dubbi, il punto è che anche i social media giocano un ruolo preponderante, perché accentuano quanto accade in televisione e mantengono salda l’attenzione proprio sui protagonisti del format di Maria De Filippi. Ecco le novità confermate e dichiarate dalla diretta interessata.

E’ stata la dama più corteggiata, e non solo per la sua formidabile bellezza di donna matura. Raffinata, a modo e sempre trasparente, ha finito per diventare la preferita del pubblico e dei corteggiatori. Sarà che il modo di fare poco amato di Gemma Galgani le abbia in parte spianato la strada, in ogni caso si tratta di una persona in gamba e con tanto carattere. Qualità che non potevano passare inosservate.

Di recente, nel format c’è stato un vero colpo di scena: bomba sulla redazione fatta da una ex dama! La verità è saltata fuori come un fulmine a ciel sereno, chissà come reagirà e cosa dirà il fedelissimo pubblico che non perde un appuntamento.

Così, tra amori e malumori, non può passare inosservata la notizia di oggi. La dama conferma tutto quello che sta accadendo!

LEGGI ANCHE -> Isabella Ricci, dopo l’addio a Uomini e Donne spiazza tutti con un messaggio

Uomini e Donne: Isabella Ricci non si nasconde!

Come se non bastasse, ci sono tante novità che stanno imperversando nel dating show più seguito di sempre. Infatti, salta fuori la notizia di una ex concorrente di Uomini e Donne, la quale è in dolce attesa! Una piacevole sorpresa per i fan del programma, ma l’amore non finisce qui. Perché con Isabella Ricci parliamo di Amore con la A maiuscola! Il motivo? Eccolo qui rappresentato dai diretti interessati.

LEGGI ANCHE -> Isabella Ricci choc: confessione inedita della dama di Uomini e Donne

Qui in foto possiamo vedere momenti dolcissimi dei protagonisti: Isabella Ricci e Fabio Mantovani. I due si sono conosciuti nel salotto di Maria De Filippi, e si sono frequentati con molta passione fin dagli inizi. Intendiamoci, è stato amore a prima vista! Uscire insieme è stato importante per conoscersi meglio, ma le fughe d’amore non sono finite qui.

Infatti, i due adesso sono voltati in Egitto! Sharm El-Sheikh è la meta dei loro sogni, e ne stanno vivendo uno dal vivo. Fabio più volte in trasmissione ha affermato che dopo il viaggio alle Maldive l’avrebbe rapita di nuovo e portata da un’altra parte.

Complice un amore intenso, i due si stanno godendo le vacanze, il sole e la bellezza di questa terra, con tanta gioia e spensieratezza. Per loro stare all’interno della trasmissione e mostrarsi in televisione non sarebbe servito a niente, perché si sono scelti ed è insieme che vogliono stare.

Insomma, gli stessi non credevano che avrebbero potuto essere così felici, ma d’altronde la Queen Mary e la vita, hanno in serbo sempre grandi sorprese.