Test del cane: dimmi quale ti piace di più e ti dirò chi sei davvero

Dimmi quale razza di cane ti piace di più e scopri chi sei davvero con questo divertente test

Il cane è il migliore amico dell’uomo per antonomasia. E’ tra gli animali domestici più adorati e sicuramente è l’unico che riesce a stabilire un legame di fiducia unico nel suo genere.

Delle volte è quasi un rapporto di simbiosi tra cane e padrone che riesce a buttare giù ogni muro di difesa.

Oggi ti proponiamo proprio il test del cane per scoprire chi sei davvero. Sia che tu l’abbia mai avuto o meno, questo test ti aiuterà nel comprenderti basandosi su una semplice scelta.

Scopriamo come!

Test: dimmi il cane che più ti piace e scopri chi sei realmente

In questo test del cane ti mettiamo di fronte a quattro razze diverse: Jack Russel, Labrador, Pastore Tedesco e Bassotto. Scegli il cane che preferisci e leggi la risposta corrispondente al numero scelto.

Solo così potrai scoprire chi sei veramente.

Scegli e scopri la tua vera indole!

1) Jack Russel

Tu sei una persona vivace, allegra e socievole, proprio come la razza di cane che hai scelto.

Ami muoverti e stare con i tuoi amici per passare del tempo in leggerezza e tranquillità. Loro sono la tua boccata d’aria fresca.

Il tuo cervello crea continuamente nuove idee e desideri che vorresti mettere in pratica. Non sempre porti a termine gli obbiettivi prefissati, perché la tanta energia che hai dentro ti porta ad iniziare tanti progetti insieme e non riesci più ad organizzarti.

Una cosa è certa: con te non ci si annoia mai.

2) Labrador

La tua scelta rivela che sei una persona che ama gli agi della vita e la comodità. Ciò ti porta ad essere anche un po’ troppo pigra, ma questo non è proprio vero.

Ti piace uscire con i tuoi amici e passare giornate sdraiati sul prato a sognare e a parlare.

Ami l’aria aperta, perché ti dà tanto stimoli. Hai anche una mente molto arguta e una intelligenza fine.

3) Pastore tedesco

Come questa razza canina, sei una persona tranquilla, ma anche molto fedele e protettiva verso i tuoi cari.

Ami la compagnia delle persone e le coccole. Nella tua fedeltà e sincerità ti mostri così come sei, sempre disponibile nell’aiutare gli altri.

4) Bassotto

Se questa è la tua scelta allora abbiamo un detto per te: “Nella botte piccola ci sta il vino buono“. Hai dei valori forti e sei molto legata alla tua famiglia come ai tuoi amici. Tutto quello che fai è per rendere fieri gli altri.

Ti piace stare in compagnia e divertirti sempre con nuove sfide. Sei coraggiosa e non hai paura di niente e nessuno. Tutti ti amano per il tuo modo di fare veramente buffo